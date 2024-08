El Real Zaragoza vuelve a tener a Bebé en el punto de mira

Tiago Manuel Dias Correia Bebé vuelve a estar en el punto de mira del Real Zaragoza. El atacante caboverdiano, de 34 años recién cumplidos, se sitúa, de nuevo, en la órbita del club aragonés, que intenta un regreso que, en todo caso, no se antoja sencillo.

El Zaragoza quiere a Bebé, pero el jugador, consciente de estar ante el que podría ser el último contrato de su carrera, prefiere esperar por si llegan ofertas más interesantes tanto en el plano deportivo como en el económico. El Zaragoza, que ya ha contactado con el entorno del extrem, está dispuesto a apostar fuerte por Bebé ya que considera que su fichaje aportaría calidad, veteranía y pegada al ataque, pero es consciente de la dificultad que entraña una adquisición por la que se seguirá luchando.

Autor de dos goles en los 19 partidos (ninguno como titular) que disputó el curso pasado con el Rayo Vallecano, el futuro de Bebé, que ya no figuró entre los convocados en los dos últimos amistosos jugados este fin de semana por el Rayo ante Córdoba y Bournemouth, no parece estar en Vallecas. El caboverdiano, al que le une una gran relación con el presidente del club madrileño Martín Presa, parece llamado a rescindir el año de contrato que le resta (renovó el curso pasado al jugar el número mínimo de partidos establecidos en su contrato para la ampliación por un año más). Su salario en la entidad madrileña supera el millón de euros brutos.

Lo que parece claro es que Bebé no cuenta en el Rayo y que el futbolista, que anotó cuatro goles en seis meses con el Zaragoza en la campaña 2022-23, vuelve a estar en el punto de mira de Cordero y Víctor Fernández. El club aragonés acomete ahora un nuevo intento de retorno, por el que no hubo opciones el pasado mes de enero, de un jugador que dejó un gran recuerdo de su paso por La Romareda.

“El Zaragoza la verdad es que es una opción, no puedo decir que no ni mentir. Es una de las posibles salidas. En el Rayo no estoy siendo muy protagonista, no estoy teniendo los minutos que me corresponden, los que necesito y quiero. Tengo contrato, pero no descarto la opción de volver al Zaragoza", declaró el fubolista en enero en Radio Marca Zaragoza. Entonces, Bebé ya dejó claro que le une una gran relación con el director deportivo del club aragonés. “No escondo que se está hablando con el Zaragoza. A Cordero le tengo mucho cariño, está siempre pendiente de mí y hablamos mucho. Él me llamó para ir allí, respeto mucho el vínculo con el Rayo, pero con 33 años quiero definir mi futuro, si es en el Rayo, en el Zaragoza o en otro sitio”, añadió. Finalmente, el extremo se quedó en el Rayo, pero, ahora, la puerta de salida está abierta de par en par. Y el Zaragoza está decidido a ir a por él.