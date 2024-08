Nuevo intento sin éxito del Ankaragücü por Bakis

Nuevo intento y de momento sin acuerdo. El Real Zaragoza y el Ankaragücü volvieron a negociar la cesión con opción de compra de Bakis el sábado y no llegaron a un pacto para dar salida al delantero turco, uno de los descartes más claros en este Zaragoza. Se acercaron mínimamente posiciones, pero ahora mismo el Ankaragücü es más partidario de tirar la toalla y buscar otro objetivo que de cerrar una cesión que desde el club turco se considera que solo pasará por que el Zaragoza asuma parte de la ficha.

Si el club aragonés no cede y abona ese porcentaje la operación no se hará, porque ni Bakis va a renunciar a una parte de su salario ni el Ankaragücü puede subir mucho más la última propuesta realizada.

El Ankaragücü solo alcanza el 80% del salario del punta, que es el más elevado de la plantilla actual, en torno a 750.000 euros. El Zaragoza quiere que el club al que vaya asuma la totalidad de su ficha y a eso no llega el conjunto otomano, que está en Segunda y que busca hacer un proyecto para retornar a la Superliga, ya que es uno de los históricos del fútbol turco. La cesión incluye una opción de compra en caso de ascenso y al ariete le queda otro año de contrato, hasta 2026.

Para el Ankaragücü se trata de un fichaje estratégico por el nivel de Bakis y porque ya tiene cubierto el cupo de extranjeros permitido, hasta 6.

Bakis no fue al amistoso en Calahorra, pero sí al de Tarazona, ni a la concentración en San Pedro del Pinatar, aunque en la semana pasada y hasta el sábado no hubo avances en su posible salida. Pero, pese a lo publicado en redes sociales en Turquía, no hay acuerdo aún para su marcha al club otomano.