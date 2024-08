Las prioridades que no llegan (de momento) al Real Zaragoza

Hace ya nueve días que compareció Víctor Fernández ante los medios de comunicación y aseguró, de manera tajante, que el Real Zaragoza iba a hacer ocho fichajes más «como mínimo». Todo parecía indicar que, de una vez por todas, el mercado zaragocista iba a coger velocidad de crucero y más estando ya a poco más de una semana vista el inicio de la competición oficial. Pero, desde entonces, el club aragonés no ha anunciado ningún fichaje, siendo Keidi Bare el último en incorporarse a una plantilla a la que le faltan todavía demasiadas piezas y varias de la que debería ser su columna vertebral.

El evidente retraso de las operaciones en las oficinas zaragocistas viene motivado, entre otras razones, por las dificultades que está teniendo la dirección deportiva en atraer hacia la capital aragonesa a sus primeras opciones. La última que se ha caído es la de Ager Aketxe, que, como avanzó este diario, ha decidido continuar su carrera fuera de España y todo parece indicar que recalará en un equipo de Arabia Saudí.

Prioritario era el fichaje del futbolista vasco para reforzar la parcela ofensiva como también lo era, en especial para Víctor Fernández, la llegada de Álex Forés, que acabará jugando en el recién descendido Granada mediante un traspaso de un millón de euros, cifra que los aragoneses ni se plantearon igualar. Las negativas de Aketxe y Forés se han sumado ahora, hablando de medio campo para delante, a la del aragonés Roberto López, que priorizó jugar en Primera División y finalmente lo hará con el Leganés, club con el que se comprometió a comienzos del periodo estival.

Pero, aunque ya quede un poco lejos, hablando de primeras opciones que se han caído el mayor exponente es Ander Herrera. El regreso del zaragozano se daba por hecho cuando, de manera inesperada, acabó renovando por el Athletic de Bilbao, algo que sorprendió al propio Víctor Fernández: «Fue inesperada su no llegada al Zaragoza. Era ideal de cara a construir ese liderazgo en la plantilla», reconoció el técnico.

Problema central

Si en la parcela de ataque se han ido escapando varios de los jugadores llamados a ser referencia, no está siendo menor ese problema en defensa, en especial en el eje de la zaga. Con los laterales bien cubiertos con las incorporaciones de Tasende y Calero, la posición de central en el Real Zaragoza ahora mismo es un solar.

La salida de Alejandro Francés rumbo al Girona ha dejado un agujero complicado de tapar. En la actual plantilla, tan solo Lluís López tiene la confianza de Víctor mientras a Jair, que no cuenta, se le sigue buscando destino.

Ese panorama obliga a buscar a la dirección deportiva al menos tres centrales del máximo nivel, ya que están llamados dos de ellos a ser los titulares. Y es ahí donde el Zaragoza tampoco está teniendo demasiado éxito, con varios apuestas que también se han caído de la lista de deseos.

Para apuntalar la defensa han sonado nombres como los de Fontán o Javi Montero, pero quizá el que ha estado más cerca de aterrizar en la capital aragonesa ha sido Joao Basso. La llegada del brasileño del Santos era una incorporación de absoluto consenso, siendo el hombre llamado a liderar al equipo desde atrás, pero esa operación se ha atascado y desde entonces el Zaragoza se ha visto a explorar otras vías.

Lekovic y Mouriño

En la que más se ha trabajado en los últimos días es en la del serbio Stefan Lekovic, que estuvo cedido en el Villarreal B el curso pasado cuajando un gran año a pesar del descenso de su equipo. El central quiere aterrizar en Zaragoza pero, de momento, el Estrella Roja no le acaba de abrir la puerta porque la oferta zaragocista no cubre la totalidad de su ficha. Mientras tanto, el club sigue mirando de reojo la situación de Mouriño, que aún no ha encontrado nuevo destino.

Es de esperar que Cordero y Víctor tengan varios ases guardados bajo la manga, pero lo que parece ya claro es que, debido al retraso provocado por la negativa de varios de los favoritos, el Real Zaragoza se plantará en Cádiz con un equipo muy lejos de lo esperado y lo deseado a estas alturas de verano.