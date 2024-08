Francho llegará a tiempo al estreno liguero

Todo apunta a que Francho Serrano estará listo y a disposición de Víctor Fernández para el primer partido de Liga, dentro de poco más de una semana en Cádiz. El canterano se encuentra prácticamente recuperado al cien por cien de la rotura de la fascia plantar que sufrió hace casi cinco meses y lleva días completando entrenamientos con el grupo, por lo que, si no hay retrocesos, será uno más para formar parte de la expedición zaragocista, si Víctor lol considera oportuno, en el estreno liguero.

De hecho, está previsto que el mediocentro tenga minutos en alguno de los dos partidos amistosos (esta tarde ante el Nástic y el viernes frente al Levante) que aún debe disputar el Real Zaragoza antes de afrontar una nueva campaña, la undécima consecutiva, en Segunda División.

De hecho, Francho es la gran novedad en la lista de convocados facilitada por Víctor para el duelo en tierras tarraconenses y en la que no aparecen los cuatro delanteros (Bakis, Enrich, Sabin Merino y Baselga) que no cuentan para el técnico aragonés. Cristian (recién incorporado a los entrenamientos) y los lesionados Lecoeuche y Borge también se quedan en casa.

La lesión sufrida por Francho fue mucho más grave de lo que se expuso inicialmente. No se trató tan solo de una fascitis plantar, una dolencia muy dolorosa y compleja que el zaragozano arrastró durante semanas. Pero su negativa a parar y su firme deseo de ayudar al equipo a superar un momento muy delicado, con el descenso al acecho, tuvieron consecuencias y provocó una rotura parcial de la fascia de su pie izquierdo que le dejó fuera de combate en las once últimas jornadas y le abocó a un proceso de recuperación mucho más largo acentuado por un primer tratamiento médico que no tuvo el efecto deseado.

Las lesiones, principalmente la última, sufridas el curso pasado provocaron que la participación de Francho, que ya ha recibido una insufiiciente primera oferta de renovación por parte del club (acaba contrato en 2025), fuera la más reducida desde que accedió al primer equipo. Apenas participó en 22 partidos (20 de ellos como titular) pero al aragonés, pieza clave para todos los entrenadores que han pasado por el banquillo desde que subió desde el filial, le dio tiempo a anotar tres tantos.