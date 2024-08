Jair tiene una oferta del Almere City holandés

El futuro de Jair Amador apunta a estar en Países Bajos. Concretamente, en el Almere City de la Eredivisie, que ya ha realizado una propuesta para hacerse con los servicios del central del Real Zaragoza, al que el club aragonés ya trasladó hace tiempo que no cuenta para la próxima temporada.

La oferta del Almere es del agrado del futbolista, pero el Real Zaragoza no tiene previsto autorizar su salida hasta que no llegue un refuerzo para una zona carente de efectivos (solo cuenta Lluís López y deben llegar tres jugadores más) y, además, exige que el equipo de destino de Jair se haga cargo de la totalidad de su ficha (está en la zona media de la masa salarial de la plantilla, con en torno a 300.000 euros de ficha). El Almere, de momento, no asume esa condición.

De momento, Jair sigue entrenando a las órdenes de Víctor Fernández y, de hecho, no saldrá hasta que no llegue un central. El jugador, por el que también preguntó el Málaga a comienzos del verano, acumula cuatro temporadas completas en el Real Zaragoza, con el que le resta un año de contrato tras renovar el curso pasado. A punto de cumplir 35 años, Jair ha venido siendo fijo en las alineaciones desde que llegó, en la temporada 2020-2021, procedente del Maccabi Tel Aviv de la mano del entonces director deportivo Lalo Arantegui.