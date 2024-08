Juan Carlos Cordero: "No podemos cometer el error de traer a alguien que no estemos seguros de que vaya a ayudar"

El director deportivo del Real Zaragoza, Juan Carlos Cordero, ha respondido a algunas preguntas este mediodía durante la presentación oficial de Keidi Bare y Ager Aketxe como nuevos jugadores blanquillos. Los temas han girado en torno a la llega de un nuevo central al equipo, la situación de jugadores como Francho o Aguado y el progreso en las salidas de varios de los delanteros.

Cordero ha hablado acerca de la posibilidad de ofrecer una renovación tanto a Francho como a Marc Aguado, sobre todo después de la lesión del canterano que le impidió terminar la pasada temporada y comenzar la pretemporada con normalidad: “El tema de Francho es una prioridad para poder renovar. Proponer una oferta acorde a lo que el jugador se ha ganado y se merece. La idea pasa por hacer un esfuerzo por él dentro de las posibilidades del Zaragoza. En cuanto Aguado, hay interés de algún club por el jugador, pero nuestra idea es que continúe con nosotros y proponerle también una renovación al igual que a Francho”, indicó.

Otro de los asuntos que tienen que esclarecerse ante del cierre de mercado es la incorporación de un nuevo jugador en la posición de central, ante la escasez actual: “Es una prioridad también para nosotros el tema de los centrales. Tenemos a Lluis y Jair con jugadores del filial ayudando, y como se vio ayer Jaume Grau también jugó de central. Debido a las condiciones de los jugadores que tenemos como primeras opciones nos está costando más de la cuenta, porque muchos de ellos pertenecen a un club y no están libres", explicó. Además, el director deportivo se ha mostrado cauto a la hora de elegir la opción correcta para ese puesto: "El mercado es muy dinámico, hay que tener perspectiva y tranquilidad, sabemos los problemas que tenemos, pero no podemos cometer el error de traer a alguien que estemos 100% seguro de que va a ayudar”, comentó Cordero.

Tal y como contó este medio en el día de ayer, el Getafe quiere al canterano Adrián Liso, realizando una oferta de 1,5 millones de euros por la mitad de su pase. El Real Zaragoza se negó, poniendo al jugador la etiqueta de intocable, y así lo ha defendido Cordero: “Nosotros dimos un paso y un proyecto de futuro con Liso, fue algo mutuo. Le renovamos por 5 temporadas para que todos sigan disfrutando del jugador y él del Real Zaragoza, esa es la postura del club. Si algún club muestra interés por él mi obligación es poner a los jugadores en valor y a partir de ahí yo se lo pasaré al consejo y a la propiedad y que se decida. A día de hoy la idea es poder disfrutar de Liso", declaró.

En cuanto a las esperadas salidas en el ataque zaragocista, el director deportivo ha podido explicar que se está negociando alguna de ellas, pudiendo completarse "en cualquier momento": "Hay varias opciones abiertas con varios de ellos, pero no cerradas todavía. El tema de delanteros se suele acelerar en las últimas semanas, y hay tres delanteros en el mercado que están teniendo opciones, estamos negociando algunas de ellas y pueden saltar en cualquier momento. Son jugadores contratados con mejores o peores números esta temporada, pero tenemos que hacerles valer para llegar a buenos acuerdos económicos en beneficio del club".

Por último, habló acerca de la situación de la portería del Real Zaragoza, afirmando que todavía dan por cerrada la posibilidad de una incorporación en cualquier puesto: “Cuando faltan tantos días para el cierre de mercado no me gusta asegurar nada, esto cambia muchísimo. El cuerpo técnico y Víctor lo están evaluando con los partidos y entrenamientos y puede haber alguna variación en alguna posición o jugador puntual, no solo en la portería. Estamos abiertos tanto a la portería como el resto de posiciones”, sentenció.