Maikel Mesa: "Por venir al Tenerife me daba igual todo"

Maikel Mesa asegura estar viviendo "un sueño" desde que regresó a las islas para fichar por el Tenerife previa rescisión del contrato que le unía al Real Zaragoza durante dos temporadas más. El canario afirmó este jueves, en su presentación oficial, que se ha "merecido" ponerse la camiseta del equipo de su tierra tras una negociación complicada en la que todos "hemos puesto de nuestra parte".

El futbolista lagunero se ha emocionado en el inicio de su intervención, con sus familiares presentes en un acto, además, que el club ha hecho coincidir con el 102 aniversario de la entidad. "La gente que me conoce sabe la ilusión y los años que llevaba persiguiendo este sueño. Tengo 33 años, pero mira cómo estoy. Es estar en mi casa, estoy viviendo un sueño y es muy especial", ha subrayado con la voz entrecortada.

Maikel Mesa ha reconocido que apostó fuerte por fichar en el Tenerife teniendo dos años más de contrato en el Zaragoza, donde jugó todo y marcó once goles, una decisión arriesgada que finalmente ha salido como él quería porque "por venir aquí me daba igual todo".

El jugador isleño ha repasado su trayectoria fuera de Tenerife, desde que se marchó a Osasuna "siendo un niño", y considera que ahora, a los 33 años, llega al Tenerife "en el mejor momento" de su carrera.

Por otra parte, quiere centrarse y disfrutar "del presente", olvidando las polémicas del pasado, con ciertas declaraciones y gestos cuando formó parte de la UD Las Palmas, de las que ha pedido de nuevo "perdón", reconociendo que eran fruto de un "resentimiento" por no haber tenido la oportunidad de jugar en el equipo de su tierra."Todos nos equivocamos, pido disculpas de nuevo a la gente que se sintió ofendida, me equivoqué y de los errores se aprende. Empieza un nuevo ciclo, de cero, no quiero mirar más para atrás, quiero estar en el presente y no perderme en el pasado", ha explicado.

También ha asegurado que siempre tuvo en su cabeza la posibilidad de jugar en el equipo blanquiazul: "Me merezco estar aquí, quiero ponerme esta camiseta y hacer disfrutar a mi familia y a todos. Esta es mi casa y así lo siento". Lo hace, además, "sin presión ninguna", con la única intención de dar su "mejor versión", y ha puesto un ejemplo: "No soy de Miranda y me he partido la cara por el Mirandés; imagínate por mi isla".

Por otra parte, se ha referido a la pretemporada del equipo, en el que detecta "buenas sensaciones", y ha admitido que no conocía al nuevo entrenador, Óscar Cano, al que ve como una persona "muy preparada, con hambre de triunfar aquí, y eso nos va a hacer grandes".