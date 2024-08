Luna aumenta las dudas del Real Zaragoza

Marcos Luna ha conseguido, a base de buen rendimiento tanto en los entrenamientos como en los partidos amistosos, hacer dudar al Real Zaragoza, que ya no tiene tan claro como a comienzos del verano que el canterano no tenga sitio en la plantilla. De hecho, el club todavía no ha trasladado al jugador si se queda o si, en cambio, autorizará su salida cuando llegue otro lateral derecho.

De hecho, el Real Zaragoza ya ha rechazado una oferta del Burgos para hacerse con los servicios de Luna. La propuesta se envolvía en un traspaso a coste cero del canterano pero con una cantidad económica para el club aragonés en función del cumplimiento de diversos objetivos, pero Cordero ha desestimado esa vía. La de la cesión, en cambio, no se contempla por el jugador, que ya ha dejado claro al club que no volverá a salir a préstamo.

De hecho, como avanzó este diario, Luna era el único jugador con el que Víctor no contaba inicialmente que tenía alguna opción de revertir su situación, tal y como expuso el propio técnico en la rueda de prensa ofrecida hace once días. Entonces, aun sin nombrar al futbolista, Víctor admitió que había un jugador que le estaba gustando mucho en los entrenamientos, al que no conocía tanto (Luna estaba cedido en el Real Unión cuando el técnico aragonés tomó las riendas del Zaragoza el curso pasado) y que había necesidad en su puesto. Luna cumplía con todos esos requisitos y no otros como Poussin, al que el entrenador conoce desde marzo. “Hemos trazado un plan y que no nos desviamos ni un centímetro. Esa rotundidad no es absoluta. Hay un jugador, que no voy a decir cuál, que cada día me está gustando más en los entrenamientos y no sería inteligente no ver la realidad. Se conjuga que me guste mucho su evolución, que no lo conozca tanto y que tengamos esa necesidad en ese puesto. Yo no me aparto del plan, pero hay un espacio mínimo donde uno puede encontrar alguna sorpresa, pero mínimo y excepcional”, expuso el entrenador zaragocista.

Luna sigue creciendo y ya acumula dos tantos en la pretemporada. El Burgos le espera desde hace tiempo y el Mirandés también le sigue de cerca, pero es el club burgalés, impulsado por la insistencia de su técnico, Bolo, el que dio el paso de presentar una oferta formal por un jugador al que le restan dos años de contrato con el Real Zaragoza y que fue uno de los mejores laterales derechos de Primera RFEF durante los meses que estuvo en el Real Unión, donde repartió hasta cinco asistencias en los 18 partidos que jugó desde enero.