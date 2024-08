Adrián Liso no se vende. Ese es el mensaje que se ha lanzado alto y claro desde el Real Zaragoza, cuya propiedad ha dado orden de no negociar el traspaso del canterano, al que se declara intransferible. Ya lo sabe el Getafe, cuya oferta de 3 millones de euros por hacerse con el 50% del pase del aragonés no ha seducido a una entidad que no está dispuesta a dejar marchar a otro valor de su cantera después de haber claudicado ya con Francés. Liso, según asegura el Zaragoza, seguirá mientras nadie desembolse los 15 millones de euros (o cantidad aproximada, se entiende) establecidos en la cláusula de rescisión de su nuevo contrato.

Juan Carlos Cordero, director deportivo zaragocista, ya ha comunicado al Getafe la decisión de la propiedad, a la que, como expuso el pasado jueves, ha trasladado la segunda oferta del Getafe. La insistencia y el empeño del técnico azulón, José Bordalás, llevó al club madrileño a doblar su oferta inicial (1,5 millones de euros por la mitad del pase del futbolista) en apenas 24 horas. Falta por saber si la firmeza exhibida por el Zaragoza en su respuesta provoca que el Getafe se rinda o si, por el contrario y ante el ferviente deseo de su entrenador en fichar a Liso, vuelve a la carga con otra oferta superior.

Si así fuera, en todo caso, el Zaragoza parece decidido a no ceder. La decisión es clara: Liso es intransferible y solo saldría en caso de pago de su cláusula y de que el extremo quisiera marcharse. De momento, ni una cosa ni la otra. Para respiro de Víctor y de un zaragocismo inquieto ante la potente apuesta del Getafe, un equipo de Primera División, por un futbolista de apenas 19 años y con un recorrido en Segunda de apenas doce partidos.

Pero a pesar de ese escaso bagaje en el fútbol profesional, el canterano ya es un pilar básico en un Zaragoza concebido sobre la zurda del extremo zaragozano, al que Víctor ya solo ve en la parte izquierda del ataque. El entrenador, cuya apuesta por Liso fue decidida desde que se hizo con las riendas del equipo, el pasado mes de marzo, contó con él en todos los partidos, si bien ocupando diversas posiciones: en la izquierda, en la derecha y también como mediapunta o incluso acompañando a Azón en la doble punta. Pero Víctor, tras conversaciones y análisis varios con su cuerpo técnico, tiene claro que la mejor versión de Liso reside en la banda izquierda, donde puede explotar su capacidad de desborde, regate y centro. Nada de jugar a pie cambiado. El Zaragoza de Víctor se concibe con Liso en la izquierda, desde donde marcó al Getafe en el partido que enfrentó a madrileños y aragoneses hace apenas unos días. Allí , en La Finca, fue donde Bordalás quedó prendado de un futbolista que se ajusta a la perfección al perfil que el técnico busca. De hecho, el mayor interés de ese amistoso para Bordalás era ver en directo a ese futbolista tan interesante y comprobar hasta qué punto merecía apostar decididamente por él.

Bordalás, cautivado

Y Liso sedujo a Bordalás hasta tal punto que el entrenador azulón dio orden a su directiva de traer a ese chico al Coliseo. Y el Getafe se puso a ello convencido de que lograría hacerse con el futbolista y que el Zaragoza, consciente de la oportunidad para el chico y lastrado por su larga etapa en Segunda, acabaría cediendo.

Sin embargo, el club aragonés no solo resiste el empuje de Ángel Torres, presidente del Getafe, sino que le ha mandado un mensaje rotundo. No habrá negociación por la salida de Liso, al que, consciente de su potencial y proyección, se apresuró a blindar recientemente con una renovación hasta 2029. «Nosotros dimos un paso y un proyecto de futuro con Liso, fue algo mutuo. Le renovamos por 5 temporadas para que todos sigan disfrutando del jugador y él del Real Zaragoza, esa es la postura del club. Si algún club muestra interés por él mi obligación es poner a los jugadores en valor y a partir de ahí yo se lo pasaré al consejo y a la propiedad y que se decida. A día de hoy la idea es poder disfrutar de Liso», declaró Cordero hace apenas unas horas. Entonces, el director deportivo no declaró intransferible al canterano. Ahora, ya ha recibido las pertinentes instrucciones de la propiedad, que le ha dejado claro que el proyecto de ascenso pasa por mantener a Liso. Falta por saber si el Getafe insistirá y, en ese caso, si el Zaragoza seguirá adoptando una postura tan firme.