Puerta cerrada en el Real Zaragoza

La puerta, por ahora, está cerrada. En el seno del Real Zaragoza no se reabre, de momento, el debate en torno a la portería y se mantiene el plan diseñado sobre Joan Femenías, Cristian Álvarez y Poussin como los tres cancerberos que estarán durante la temporada a disposición de Víctor Fernández.

A pesar de que el director deportivo Juan Carlos Cordero, dejó abierta la posibilidad de cambios de opinión y no descartó movimientos de última hora, la idea, según fuentes del Real Zaragoza consultadas por este diario, sigue siendo no acudir al mercado." Cuando faltan tantos días para el cierre de mercado no me gusta asegurar nada, esto cambia muchísimo. El cuerpo técnico y Víctor lo están evaluando con los partidos y entrenamientos y puede haber alguna variación en alguna posición o jugador puntual, no solo en la portería. Estamos abiertos tanto a la portería como el resto de posiciones”, dijo Cordero en la presentación de Aketxe y de Keidi Bare.

Pero por ahora no hay cambios. Ni el error de Poussin ante el Nástic, cuando volvió a fallar con los pies y provocó un penalti que posteriormente detuvo, ni el gol encajado en Teruel por Femenías y cierto debate abierto acerca de la posibilidad de que el balear hubiese podido hacer algo más ante el centrado disparo de Lozano, modifican, de momento, una hoja de ruta marcada desde que el Zaragoza asume que el retorno de Edgar Badía, el deseado, no será posible.

Porque desde el entorno del portero catalán ya se da por seguro que se quedará en el Elche. La oferta procedente de Arabia realizada a Dituro sitúa al argentino con pie y medio fuera del Martínez Valero, lo que provoca, asimismo, que tanto Badía como San Román se queden ahora como opciones en la portería para Eder Sarabia, al que Badía ya hizo saber hace tiempo su deseo de jugar en el Zaragoza. Sin embargo, la postura inflexible del Elche, que imponía el paso de una compensación económica o un intercambio con Marc Aguado para dejar salir al cancerbero, dieron al traste con una operación que ahora ya e antoja inviable en las oficinas de la entidad aragonesa.

Así que, a menos de una semana para el comienzo de la competición y con la dirección deportiva enfocada en la urgente incorporación de centrales (Víctor solo tiene ahora a Lluís López y Jair y este último no cuenta), no hay debate en la portería. Femenías apunta a ser el titular el viernes en Cádiz y el balear, salvo catástrofe, estaría destinado a mantenerse bajo palos al menos hasta que Cristian alcance un punto óptimo de forma. Víctor ya dejó claro en público que considera al argentino uno de los mejores futbolista de la categoría, pero su estado físico tras la acumulación de lesiones musculares sufridas el curso pasado provocaron la reflexión en el seno del club. Camino de los tres meses de recuperación desde su última caída, Cristian ha vuelto a entrenar con el grupo esta semana, por lo que necesitará aún un tiempo para alcanzar su estado óptimo.