El verano en el que Camello, el héroe olímpico, pudo ser zaragocista

Sergio Camello es uno de los hombres del momento. El español fue, con sus dos goles en la prórroga, el héroe inesperado de la final olímpica. En pocas horas, el futbolista pasó de no entrar en la convocatoria de Santi Denia para el encuentro decisivo (algo que finalmente sí que hizo por la baja de Samu Omorodion) a que su rostro abriera los telediarios y su nombre copara todos los titulares. Un nombre que, hace un par de veranos, sonó con mucha fuerza para recalar en el Real Zaragoza, cuando el ariete se quedó a un solo paso de vestir la camiseta blanquilla.

Fue en 2022, en el primer mercado de fichajes de la nueva propiedad zaragocista, cuando las nuevas sinergias de los aragoneses con el Atlético de Madrid acercaron esa posibilidad. Todavía con Torrecilla al mando de las operaciones en la secretaría técnica, el Zaragoza puso sus ojos en varios jugadores colchoneros y entre ellos estaba Camello en una lista en la que también aparecían futbolistas como Rodrigo Riquelme o Giuliano Simeone.

La operación era compleja, porque Sergio Camello llegaba a ese verano como uno de los jugadores más codiciados del mercado tras su espectacular año en el Mirandés en una temporada en la que el delantero anotó 15 goles para los de Anduva y fue uno de los mejores futbolistas de Segunda. Aun así, las buenas relaciones entre ambos clubs ponía al Real Zaragoza un paso por delante de todos sus competidores por obtener la cesión del madrileño. Además, el propio futbolista y su entorno veían en La Romareda un lugar idóneo para continuar con su prometedora carrera. En ese sentido, la figura del consejero zaragocista Emilio Cruz, con pasado rojiblanco tras haber sido entrenador colchonero cobró mucha importancia y se le consideraba la persona clave para que esa operación se acabara rematando.

A la espera

Solo había un problema. El excelso rendimiento de Camello en el Mirandés no solo había llamado la atención de media Segunda División. Varios clubs de la élite también seguían de cerca al madrileño y estaba por ver si alguno se lanzaba a por él. En ese caso, el deseo del futbolista de jugar en Primera División haría esfumarse el sueño del Real Zaragoza de incorporar al delantero. Sabiéndose los aragoneses como el equipo elegido por el Atlético de Madrid y por el propio Camello en caso de que el ariete recalara en algún equipo de Segunda, el Zaragoza estaba dispuesto a esperar lo que hiciera falta, incluso hasta los últimos días del mercado, ya que la dirección deportiva consideraba a Camello una piedra angular del que iba a ser el nuevo proyecto zaragocista.

Semanas estuvo sonando el nombre del delantero durante el verano, pero, finalmente, lo que el club aragonés no quería que ocurriera, sucedió. El Rayo Vallecano, equipo en el que continúa Camello, se decidió a apostar por el futbolista y al Real Zaragoza no le quedó más remedio que aceptar la decisión del jugador, teniéndose que ‘conformar’ con la cesión, a la postre fructífera, de Simeone. Ahora, cuando el buen hacer de Camello permitió a la selección bañarse de oro en París, seguro que a muchos zaragocistas les ha venido a la cabeza lo que pasó ese verano y lo que pudo ser, pero no fue.