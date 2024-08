Mal de altura en el Real Zaragoza. El tamaño importa

Con al menos siete fichajes más por venir, el Real Zaragoza no anda actualmente sobrado de altura. No lo estaba ya la pasada campaña, cuando se le achacó a la plantilla una evidente fragilidad física acentuada por la falta de centímetros. Jair (1,90) era el jugador de campo más alto, pero no muchos más superaban los 180, lo que situaba al conjunto aragonés como uno de los más pequeños del campeonato, lo que se traducía, naturalmente, en problemas en la defensa del balón parado y carencias ofensivas a la hora de ejecutar la estrategia ofensiva.

Y, de momento, ese déficit sigue sin resolverse ante la salida ya consumada de Maikel Mesa (1,85) y las presupuestadas de Bakis (1,88) y del propio Jair, lo que reduce aún más la envergadura de un Zaragoza, de momento, menor.

Porque tampoco es que los fichajes estén contribuyendo a elevar la estatura media del equipo salvo, eso sí, la llegada de Joan Femenías, que roza los 190 centímetros. Pero solo uno de los siete jugadores de campo llegados este verano supera el 1,80 (Bazdar mide 1,85). Casi todos los demás, de hecho, ni siquiera llegan al 1,75, algo que solo logra Soberón (1,78). Calero, Aketxe y Keidi Bare se quedan en 1,74 mientras que Tasende y Gori Gracia apenas miden 1,72, lo que obliga al cuerpo técnico y dirección deportiva a la adquisición de jugadores que incrementen una estatura media aún más baja que el curso pasado, con los tres centrales que aún deben llegar como principales candidatos a ello.

En este sentido adquiere especial relevancia el interés por Lekovic, cuyo 1,90 se considera esencial para reducir la dimensión de un problema al que Víctor Fernández pretende hacer frente de aquí al final del mercado. Para ello, la incorporación de tres centrales «de jerarquía», como expuso el propio entrenador es esencial. Y más teniendo en cuenta que Jair, el más alto de la plantilla actual, tiene las horas contadas como zaragocista, si bien está llamado a ser titular en el estreno liguero en Cádiz si Cordero no cierra antes del viernes la llegada de otro central.

Ese mal de altura, pues, preocupa al cuerpo técnico zaragocista, consciente de un déficit que, en cualquier caso, confía en paliar de aquí al final del mercado. En ese objetivo, la llegada de tres centrales de envergadura es esencial, así como la de algún jugador más que eleve el nivel de la calidad física de la plantilla, uno de los aspectos más cuestionados la pasada temporada.

Donde la estatura no es un problema es, en principio, en la portería. Ahí, los tres metas que, si no hay cambio de opinión, conformarán la nómina de cancerberos de la primera plantilla superan el 1,85 de estatura. Cristian y Poussin miden 1,86 mientras que el ya referido Femenías (1,89) es el segundo futbolista más alto del plantel tras Jair.

Bermejo, el más pequeño

En el centro del campo, los dos recién llegados reducen la altura media de una parcela en la que Moya y Grau (1,84) superan a Francho (1,80) y Marc Aguado (1,78). El más pequeño de la plantilla es Bermejo, que, con apenas 170 centímetros de altura, está a dos de Gori, Lecoeuche y Tasende (1,72).

Arriba, solo el descartado Baselga (1,77) es menor que Soberón (1,78), una de las mejores noticias de la pretemporada. El cántabro está brillando a base de movilidad, dinamismo, búsqueda de espacios, colocación y olfato rematador, si bien no destaca en las alturas debido a su estatura. En la delantera, los más altos son los que menos cuentan para Víctor. Así, Bakis (1,88), Merino (1,87) y Enrich (1,83) son descartes y continúan en una rampa de salida también ocupada por Baselga y en la que no aparece Azón (1,82), cuyos dos tantos marcados en pretemporada han sido de cabeza, ante el Tarazona y frente al Elche.