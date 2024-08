El Real Zaragoza rechaza la oferta del Almere por Jair

El Real Zaragoza ha rechazado la oferta del Almere holandés por Jair Amador. El club holandés no estaba dispuesto a asumir el cien por cien de la ficha del central (en torno a 300.000 euros), sino algo más de la mitad, lo que el director deportivo zaragocista, Juan Carlos Cordero, consideraba del todo insuficiente, por lo que la propuesta ha sido desestimada y el Almere, que no estaba dispuesto a subir la oferta, ya la ha retirado.

Ahora, el propio Cordero es el que asume la búsqueda de un destino apropiado para Jair, que no cuenta para Víctor Fernández. El hispano-luso, sin embargo, está llamado a ser titular en el estreno liguero, el viernes en Cádiz, si el Zaragoza no consigue antes incorporar un central. Y es que, con solo Jair y Lluís López como especialistas en esa demarcación, aún deben llegar tres centrales en la que ya es la tarea más urgente y “prioritario”, como admitió el propio Cordero.

Pero, si no hay marcha atrás, Jair no jugará en la máxima categoría de Países Bajos, a pesar de que la ofera era del agrado del futbolista, que ya sabe que no saldrá antes de que llegue otro central. Jair, por el que también preguntó el Málaga a comienzos del verano, acumula cuatro temporadas completas en el Real Zaragoza, con el que le resta un año de contrato tras renovar el curso pasado. A punto de cumplir 35 años, ha venido siendo fijo en las alineaciones desde que llegó, en la temporada 2020-2021, procedente del Maccabi Tel Aviv de la mano del entonces director deportivo Lalo Arantegui.