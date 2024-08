Víctor diseña el Zaragoza sobre el 4-3-3 y el 4-2-3-1

A lo largo del verano, Víctor Fernández ha seguido un mismo patrón en los partidos de pretemporada sobre un dibujo que apenas ha variado. El 4-4-2, especialmente en fase defensiva, ha venido siendo el sistema recurrente del técnico aragonés, que, condicionado por una plantilla superpoblada por numerosos jugadores que no cuentan y otros tantos que todavía están por venir, ha elegido esta disposición táctica, con ligeras variantes y modificaciones, como soporte. Pero no es ese el sistema sobre el que se está confeccionando la plantilla que empezará a competir esta semana, sino otros dos llamados a ser los elegidos en la pizarra durante el curso.

El Zaragoza, de este modo, se concebirá a través del clásico 4-3-3 (o 4-3-2-1) de Víctor, el sistema fetiche del técnico aragonés y a través del que ha construido la mayoría de sus equipos a lo largo de su dilatada carrera en los banquillos. Ese dibujo y el 4-2-3-1 son los que presiden la hoja de ruta de Víctor y Cordero a la hora de confeccionar una plantilla en la que se pretende incluir dos jugadores por puesto y de un perfil distinto entre ellos. No quiere decir, en todo caso, que el Zaragoza no vaya a utilizar algún otro sistema, pero estos dos serán los patrones elegidos mayoritariamente y a través de los cuales se está diseñando el plan. Lo de los tres centrales como vía principal, está claro, es historia.

El 4-2-3-1, de hecho, ha ido ganando protagonismo conforme avanzaba la pretemporada. De hecho, ese fue el sistema elegido para despedir los amistosos ante el Levante, aunque Víctor, como es lógico, también ensayó con otros dibujos durante el choque, especialmente el 4-1-4-1 en el que Moya era el pivote, con Keidi Bare y Francho por delante y Bazdar en punta de ataque. En todo caso, al delantero serbio se le nota más a gusto acompañado de otro punta.

Aunque faltan muchas piezas por añadir a un puzzle complejo. Hasta siete como mínimo, según avanzó el propio Víctor, si bien aquella previsión podría haber sufrido alguna variación. Y es que, entonces, Luna (ya inscrito con dorsal del filial) tenía menos opciones de quedarse en la plantilla que ahora. Además, la portería, en la que se esperaban dos fichajes según la hoja de ruta inicial, se queda tal y como está al menos de momento.

Lo que está claro es que casi la mitad de los jugadores que aún deben venir serán centrales. Y ahí sí que no hay lugar al cambio de planes. Porque Jair no cuenta y Lluís López, que sí entra en los planes de Víctor, no parte en principio con la vitola de titular. En cualquier caso, el hispano-luso está llamado a ser titular el viernes en Cádiz si Cordero no cierra antes una incorporación en esa demarcación. Y, si lo hace, habrá que ver si es de la partida sin haber apenas entrenado con sus nuevos compañeros.

Lo que es seguro, en todo caso, es que Jair no saldrá esta semana y que será uno de los componentes de la expedición blanquilla en tierras andaluzas. Junto a él estarán los ocho fichajes realizados hasta ahora. Joan Femenías, que se perfila como titular en la portería, los laterales Tasende y Calero; los centrocampistas Keidi Bare y Gori Gracia, el mediapunta Aketxe y los delanteros Soberón y Bazdar.

El Zaragoza de Víctor se diseña bajo dos dibujos principales que también presiden la hoja de ruta a la hora de acometer los fichajes deseados. Y de ahí, como ya dijo el propio entrenador, «no nos movemos ni un centímetro».