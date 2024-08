El Real Zaragoza, atento a Adrià Altimira

Adrià Altimira, lateral derecho de 23 años, interesa al Real Zaragoza. El defensa, que también puede jugar como extremo, gusta en el club aragonés, que, según confirman a este diario fuentes cercanas al futbolista, es uno de los que ha mostrado su interés en el futbolista catalán.

Altimira va a salir cedido del Villarreal, con el que recientemente renovó su contrato hasta 2026. Pero, sin sitio en la primera plantilla, su futuro pasa por una cesión. El Leganés, de Primera División y varios equipos más de Segunda, entre ellos el Zaragoza, así como alguno del extranjero (Italia y Alemania) también habrían preguntado por un jugador al que Juan Carlos Cordero viene siguiendo desde hace tiempo.

Pero es el Sporting el que parece el mejor colocado para su fichaje, si bien estas mismas fuentes consultadas por EL PERIÓDICO descartan que el lateral esté cerca de convertirse en nuevo jugador del equipo asturiano. El Zaragoza, sostienen, está ahí pero la prioridad del club aragonés se centra ahora en reforzar el centro de la defensa, donde todavía deben llegar dos efectivos. El lateral diestro, con el fichaje de Calero y el buen rendimiento de Luna en pretemporada, no es un tema urgente.

Pero Altimira no está dispuesto a esperar más y, de hecho, desea resolver su futuro cuanto antes. A ser posible, esta misma semana. Y el Zaragoza, que valora muy positivamente que el catalán también puede actuar como extremo, se mantiene a la espera. Mientras, Marcos Luna, al que el club ha pedido paciencia, también aguarda a que el club decida o no acometer el fichaje de ese lateral derecho al que no renuncia y que, de hecho, sigue buscando. Pero, si no viene nadie, Luna seguirá en la plantilla.

Altimira llegó al filial del Villarreal la pasada campaña procedente del FC Andorra y jugó 27 partidos con Miguel Álvarez en Segunda. Además, participó con el primer equipo durante 11 jornadas, en cuatro partidos de la Europa League y otros 3 de la Copa del Rey.