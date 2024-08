El Real Zaragoza aprieta por Altimira

El Real Zaragoza insiste en Adriá Altimira. El lateral del Villarreal, de 23 años, pretendía salir a un equipo de Primera División y el Leganés estaba interesado en él, pero la operación no termina de concretarse y el futbolista no quiere dilatar mucho más la decisión sobre su futuro, por lo que está abierto a considerar las ofertas que tiene de Segunda División. La del club aragonés no es la única, el Sporting está también muy interesado, pero el Real Zaragoza, por medio de su director deportivo Juan Carlos Cordero, está apretando para hacerse con sus servicios.

Altimira va a salir del Villarreal y lo hará como cedido, después de renovar con el conjunto castellonense hasta 2026. El acuerdo, por tanto, tendría que ser de cesión y el Real Zaragoza, o cualquiera que sea su equipo de destino, deberá asumir la ficha del jugador. En el caso de que se incluyera alguna opción de compra, el Villarreal se guardaría alguna opción de futuro sobre el joven futbolista.

Adriá Altimira es conocedor del interés zaragocista, que comparten Juan Carlos Cordero y Víctor Fernández. Se trata de un jugador muy del agrado del técnico, que considera que podría utilizarlo tanto como lateral como de extremo, donde más futbolistas necesita en estos momentos el Real Zaragoza. Aunque la llegada de otro lateral no es la mayor urgencia para el club aragonés, el jugador desea resolver cuanto antes su futuro y, si este no va a estar en Primera División, elegirá entre las opciones que tiene en Segunda. Altimira ha descartado jugar en el extranjero la próxima temporada.

Altimira llegó al filial del Villarreal la pasada campaña procedente del FC Andorra y jugó 27 partidos con Miguel Álvarez en Segunda. Además, participó con el primer equipo durante 11 jornadas, en cuatro partidos de la Europa League y otros 3 de la Copa del Rey.