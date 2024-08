Víctor Fernández: 'Estamos muy lejos de poder pelear por el ascenso'

A dos días de viajar a Cádiz para el estreno liguero, Víctor Fernández ha comparecido este miércoles en la primera rueda de prensa previa a un partido de Liga. Pero con dos semanas de mercado por delante y numerosas operaciones por acometer todavía, el entrenador ha reflexionado sobre el momento del equipo, el proceso de construcción y el objetivo marcado por todos los estamentos, el último el director general este mismo martes. "El objetivo es el ascenso", señaló Fernando López. "Me siento identificado con esas palabras. A día de hoy estamos muy lejos de poder alcanzar ese objetivo", ha apuntado Víctor Fernández este miércoles.

El técnico zaragozano no rehúye de ese objetivo, pero pone los pies en el suelo porque asegura que faltan por llegar muchos futbolistas "de jerarquía", titulares, y se sitúa muy lejos de otros clubs de la categoría. "Ya lo dije en la única rueda de prensa, mi aspiración era luchar por conseguir el objetivo del ascenso, esa era la razón que me llevaba a aceptar continuar al frente del Real Zaragoza, esa era la condición que puse, intentar crear y construir un equipo que nos diera esas opciones. Por tanto, me siendo identificado con las palabras del director general, con Fernando", ha arrancado el técnico su larga reflexión.

A partir de ahí, ha lanzado un par de preguntas al aire y ha dejado claro su opinión al respecto. "Lógicamente esta ilusión, este sueño, deseo, no debe escaparse de la realidad futbolística. Como somos personas inteligentes no podemos obviarlo. ¿Dónde queremos ir? Donde dice nuestro director general, queremos ir al ascenso. Pero también hay que hacerse dos reflexiones muy importantes. ¿Dónde estamos? Yo sé dónde quiero ir pero dónde estoy para ir donde quiro ir. Y en el día de hoy estamos muy lejos de poder alcanzar ese objetivo", ha aseverado.

Víctor Fernández ha continuado con su reflexión situando a varios equipos de la categoría, entre ellos el primer rival este viernes, varios pasos por delante en esa lucha por diferentes razones. "Estamos muy lejos comparativamente con clubs que tienen una base que ya están construidos, que tienen también las mismas posibilidades económicas o más que nosotros, y me refiero al Cádiz, Granada, Sporting de Gijón, Eibar, Elche, Levante, Oviedo, Racing de Santander... Estamos lejos. Hoy, estamos lejos", ha indicado.

Y si está lejos es, sobre todo, porque asegura que faltan bastantes jugadores para completar la plantilla. "El camino lo tenemos muy claro pero está muy focalizado en que necesitamos de aquí al final del mercado y, no voy a decir número, pero nos faltan bastantes, bastantes jugadores para que se completen estos razonamientos de aspiraciones. En el momento que se complete eso, es donde tendremos todos mucho más claro con qué máquina salimos a competir con todos esos que también quieren y tienen las mismas aspiraciones que nosotros. El punto de partida lo hemos dicho todos, dónde estamos lo digo yo y el camino lo tenemos muy bien diseñado", ha continuado el preparador zaragocista.

Como en su intervención anterior, ha vuelto a hablar de la paciencia necesaria para lograr esos jugadores que el técnico quiere para su equipo. "Se me dijo desde el primer momento que tenía que tener paciencia, la he tenido, la tengo y la seguiré teniendo hasta el último momento, no hay que ponerse en absoluto nerviosos. Todo lleva un proceso y no es fácil porque no quiero jugadores complementarios. Quiero jugadores que entienda que son diferenciales para esta categoría dentro de nuestras posibilidades y que esos jugadores, que faltan muchos, nos terminen de completar una plantilla equilibrada, compensada y que sean jugadores con posibilidades de ser titulares, jugadores con jerarquía. Es el proceso que hemos llevado en la construcción de este Real Zaragoza", ha señalado.

También ha indicado que lo que falta por llegar son jugadores "muy ilusionantes" pero que no son sencillos de conseguir. "Los que llevo en la cabeza son muy ilusionantes. Muy ilusionantes. Sabemos que lo que estamos buscando son jugadores que encajan en nuestra filosofía de juego, en mi idea futbolísta, son jugadores necesarios, preparados. Yo estoy muy ilusionado en mi campograma mental con que terminemos de completar esta plantilla. Yo ya estoy muy ilusionado con lo que tengo, lo que ha venido ya son jugadores importantes, se están haciendo esfuerzos imporantes para la llegada de estos futbolistas. Estamos en el buen camino pero no estamos todavia donde corresponde para poder luchar hasta el último partido. Lo que falta son jugadores que nos van a ayudar a pelar por ello pero también sé que es muy difícil conseguirlos. Por eso se está alargando tanto el mercado", ha asegurado.