Víctor Fernández sobre Liso: 'Ya hemos vendido mucho y bien. La propiedad no quiere venderlo'

Víctor Fernández apostó por Adrián Liso nada más llegar en esta última etapa al banquillo del Real Zaragoza y para el técnico sigue siendo un jugador "necesario" por lo que apela a la cláusula de rescisión de su contrato para una eventual salida pero indica que no es necesaria y que la propiedad no quiere venderlo. "Ya hemos vendido mucho y bien", ha explicado.

"Es un jugador necesario, son señas de identidad que uno no pierde. Ya estoy viendo a otro jugador que me está empezando a gustar mucho y puede ser otro jugador a considerar denro de poco. Liso es ese tipo de jugador con hambre, joven, aragonés, zaragocista y con unas cualidades que escasean en el fútbol español, potente, profundo, jugador de banda, muy vertical, muy incómodo para marcar. Necesita mejorar mucho, necesita jugar un fútbol sin correr. Necesita correr menos, tener algo más de pausa, pero lo más importante es que sabe qué puntos debe potenciar", le ha definido el técnico.

A continuación, ha insistido en la importancia que tiene Adrián Liso en sus planes y explicó las razones por las que el Real Zaragoza no necesita vender a la última joya de su cantera. "Para mí es un chico importante porque no tengo estructura ofensiva, tienen que venir tres o cuatro jugadores arriba, entonces imagínate si nos desprendemos de un jugador tan importante como Adrián. Para eso están las cláusulas. Lleva muy pocos partidos en el Zaragoza, tiene que seguir madurando. Aparte de que ya hemos vendido mucho y bien. Hay muchas razones y la más poderosa es la que dice la propiedad, que no quiere vender. Lo de Maikel y lo de Francés eran temas muy evidentes, que tenían que salir, pero en Adrián no se da esas circunstancias salvo, que están en su derecho, que paguen la cláusula. Entonces habrá que decir lo mismo, buenos días, muchas gracias y adiós", ha señalado.

El zaragozano también ha hablado de otros nombres propios de la plantlla, como el de Pau Sans, al que igualmente ha elogiado por su mejora en los entrenamientos respecto a lo que pudo ver al final de la pasada temporada. "Tiene una ventaja, y es la esacasez de efectivos que tenemos arriba, pero la está aprovechando al máximo. He visto un Pau muy superior al que conocí durante tres meses cuando llegué, que subía y bajaba del filial. Es consciente de su oportunidad, ha entrenado y jugado bien y, además, puede jugar en los tres perfiles del ataque. Estoy muy contento con él, va a viajar a Cádiz e incluso tiene opciones de jugar", ha asegurado.

Otro futbolista que va a viajar a Cádiz y también con opciones de minutos es Sergio Bermejo, cuya situación ha cambiado dentro del equipo tras su salida frustrada al Sporting. "Lo conocía como espectador, porque cuando llegué estaba cedido. Es un jugador que me gustaba pero la idea era darle salida que no se dio aún no sé por qué. Pero como me gusta y encaja en mi idea futbolística la intención es que continúe salvo que llegue una oferta por él. A Cádiz va a viajar y con posibilidades de jugar", ha explicado.