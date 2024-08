La previa del Cádiz-Real Zaragoza: la reconquista arranca en el sur

Con la ilusión de siempre y con las dudas e incógnitas habituales del verano comenzará el Real Zaragoza la que será su decimosegunda temporada consecutiva en Segunda División, que se dice pronto. Siendo este último dato algo impensable hace no tanto, el objetivo será el de siempre, volver al lugar donde la historia de este club se merece en el enésimo intento de la reconquista del honor perdido. Parece que este año, viendo las palabras de hace tan solo un par de días del director general, no da miedo nombrar la palabra ascenso, por lo que el equipo aragonés arranca este viernes (21.30 horas) en Cádiz una temporada en la que todo no sea estar luchando por los seis primeros puestos de la clasificación podría catalogarse como decepción.

Algo que no entra en los planes de Víctor Fernández, la leyenda zaragocista que volvió para evitar la catástrofe y que ahora quiere completar la misión que la pandemia truncó en 2020. En juego están hoy los primeros tres puntos del curso, que valen exactamente igual que los que se sumen en mayo aunque el Zaragoza que se presente en el Nievo Mirandilla no tendrá nada que ver con el que se juegue las habichuelas dentro de tres meses.

El mercado zaragocista está siendo lento y esta primera jornada le llega demasiado pronto y con el equipo a medio hacer, algo que podría servir de excusa para el técnico zaragocista pero que no lo será para los centenares de desplazados que, aprovechando el apetecible destino turístico, demostrarán que un año más el Zaragoza no estará nunca solo allá a donde le toque viajar.

El primer once

Siendo siempre complicado hacer elucubraciones sobre los primeros once futbolistas en los que depositará su confianza Víctor Fernández, parece claro que, ante la todavía ausencia de Cristian, Joan Femenías será, por delante de Poussin, el elegido para defender la meta zaragocista. Los laterales es la posición en la que menos dudas hay, con los recién llegados Calero y Tasende como dueños de sus respectivas bandas.

En el centro de la zaga Lluís López es fijo y lo lógico sería que Bernardo Vital, a pesar de que tan solo haya completado dos entrenamientos con el resto del grupo, sea la apuesta de Víctor, ya que el técnico ha dejado claro que Jair Amador no entra en sus planes. El doble pivote parece claro, con Keidi Bare y Toni Moya formando una sala de máquinas a priori bastante atractiva.

En ataque hay bastantes más opciones. Liso tiene garantizado su puesto en la izquierda y Soberón podría partir desde la derecha. Una de las grandes incógnitas está en la mediapunta, donde Aketxe tiene todos los galones, pero al vasco le llega un poco pronto el debut liguero, por lo que el recuperado para la causa Bermejo podría entrar por él. El que más opciones tiene para ser el hombre más adelantado en el conjunto aragonés es Iván Azón tras un verano en el que ha vuelto a demostrar que siempre se puede contar con él. La gran apuesta del Zaragoza hasta el momento para recuperar el gol perdido, Samez Bazdar, tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo.

Enfrente estará un Cádiz con muy pocas novedades con respecto al equipo que descendió la pasada campaña. La mayor novedad estará en la portería, en la que debutará Caro tras su gran año en Burgos. Chust y Fali liderarán la defensa mientras que Álex Fernández hará lo propio en el centro del campo. Arriba, la temida pareja formada por Roger y Chris Ramos será la que tratará de frenar con éxito un Real Zaragoza que tratará de empezar con buen pie y en el sur, donde acabó la famosa, su particular reconquista para así encontrar definitivamente su norte. Ya es hora.