Álex Forés no saldrá del Villarreal en este mercado estival

Descartado por el Granada al no pasar el reconocimiento médico después de acordar entre clubs un traspaso de un millón de euros, Álex Forés, uno de los jugadores más deseados en este verano en Segunda, no saldrá finalmente del Villarreal y terminará allí la recuperación de su lesión en la tibia sufrida en mayo, el pasado 12 de ese mes, en el partido ante el Amorebieta. El Real Zaragoza, como petición expresa de Víctor Fernández, que lo llevó a la cantera del Real Madrid, tenía al delantero valenciano, autor de 16 dianas en el Villarreal B en Segunda el año pasado, como una de sus preferencias, pero ya se descartó esa vía al cerrarse su fichaje por el Granada. Forés se quedará hasta enero en el club castellonense y después se decidirá su futuro, probablemente una cesión.

Aunque las previsiones en un primer momento de su lesión hablaban de unos 4 meses de baja, la recuperación no ha ido como se esperaba y ahora se estima que puede volver en noviembre. El Oviedo, el Cádiz, el Almería y el Sporting estaban junto al Zaragoza en esa carrera que ganó el Granada porque junto al club ovetense eran las únicas ofertas de traspaso, pero no pasó las pruebas médicas, que revelaron que el jugador aún le quedaba tres meses más para volver a jugar y el club nazarí decidió descartar su llegada, que aún estaba intentando el Oviedo, aunque al final el Villarreal prefiere que se quede en el club y juegue llegado el caso en el filial en Primera RFEF para buscarle una salida en enero, ya que tiene contrato hasta 2026. En el primer equipo del submarino no tiene sitio a las órdenes de Marcelino García Toral.

El Zaragoza quiere completar su delantera con otra referencia tras las llegadas de Bazdar y Soberón y ahora mismo son Alberto Marí, canterano del Valencia y sobre el que se ha pedido la cesión y Adrián Niño, en el filial del Atlético y al que el club colchonero no permite salir porque Fernando Torres cuenta con él para el segundo equipo rojiblanco.