El Getafe ya asume que tira la toalla por Liso

No se espera una nueva tentativa del Getafe por Adrián Liso, que empezó situando el listón en 1,5 millones por el 50% del pase del extremo del Real Zaragoza y que tras dos tentativas más lo ha dejado en 4 millones por en torno al 60% de los derechos económicos del jugador. No se espera ya una nueva intentona del club getafeño, aunque le aguarda un final de mercado intenso en el que tiene posibles ventas, como la de los centrales Alderete y Djené, este último con destino a Arabia Saudí, además de la eterna posibilidad de Borja Mayoral, aunque el presidente del club madrileño, Ángel Torres, ha descartado en público su salida. Si obtiene una buena cantidad en esas salidas podría llegar una oferta más por Liso, no mucho más elevada que la última, pero es improbable, ya que las prioridades en el club están en la delantera, con dos refuerzos, y en el eje de la zaga.

Las palabras de Víctor Fernández el pasado miércoles reforzaron lo dicho por el director general, Fernando López, solo un día antes, que se considera a Liso imprescindible y que su salida se remitirá a la cláusula, que es de 15 millones. "Para mí es un chico importante porque no tengo estructura ofensiva, tienen que venir tres o cuatro jugadores arriba, entonces imagínate si nos desprendemos de un jugador tan importante como Adrián. Para eso están las cláusulas. Lleva muy pocos partidos en el Zaragoza, tiene que seguir madurando. Aparte de que ya hemos vendido mucho y bien. Hay muchas razones y la más poderosa es la que dice la propiedad, que no quiere vender. Lo de Maikel Mesa y lo de Francés eran temas muy evidentes, que tenían que salir, pero en Adrián no se da esas circunstancias salvo, que están en su derecho, que paguen la cláusula. Entonces habrá que decir lo mismo, buenos días, muchas gracias y adiós", aseguró Víctor, que es el que ha tenido una postura más radical para que no se haga ese traspaso, al que se ha negado de forma rotunda, aunque en otras partes de la entidad el convencimiento de puertas adentro no sea tan absoluto como el del entrenador, que ha hecho valer su opinión.

El Getafe no va a llegar ni de lejos a los 15 millones de su cláusula y es improbable, por no decir imposible, que lo hagan otros clubs por un futbolista de 19 años, de enorme proyección, pero que acumula 12 partidos en Segunda el curso pasado y el que disputó el viernes en Cádiz. Renovó en junio por cinco años, hasta 2029, tras hacerle contrato el club del Aragón en marzo, poco antes de debutar ante el Espanyol y con Víctor en el banquillo.

Con esa prórroga pasó a tener una ficha que ronda los 150.000 euros, con premios por rendimiento e incentivos que le permiten hasta doblar esa cantidad. La propuesta del Getafe es también por 5 años, hasta 2029, con unas cifras que van en aumento y que de salida ya le supondrían multiplicar por más de tres su salario en el Zaragoza.

Otros clubs pendientes

Para el jugador, la oportunidad del Getafe supone dar el salto a Primera, el sueño de cualquier futbolista, pero en ningún momento ha presionado al club para buscar una salida, ya que Liso siempre ha dejado claro que su sueño es jugar en el Zaragoza y lograr el ascenso con este club, aunque es lícito que busque su mejor posibilidad en forma de contrato. Con el Getafe casi descartado de la carrera, con la opción muy lejana y solo por tanteo del Mallorca, que tampoco puede hacer una oferta elevada, otros clubs importantes se pueden lanzar a por Liso antes de acabar el mercado de verano. Antes de renovar, el Barcelona, el club que puso más interés en incorporarlo a su cantera, lo quiso fichar hasta marzo, pero desde entonces no ha movido ficha y el Madrid se lo planteó a final de temporada para que jugara en el Castilla. Por ahí no irían los tiros, aunque Liso siempre ha estado bien considerado en clubs como el Girona, el Betis, la Roma o el Villarreal .