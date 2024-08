Marcos Luna se queda

Marcos Luna, salvo giro imprevisto de los acontecimientos, será el segundo lateral derecho de la plantilla y competirá con el puesto con Iván Calero, el jugador que ha llegado para esa demarcación pagando traspaso al Cartagena. El canterano, tras una pretemporada excepcional, ratificada con su estelar aparición desde el banquillo y jugando como interior en el duelo ante el Cádiz que abrió la Liga, no saldrá del club, ni con un traspaso a coste cero, la opción que era la prevista con el Burgos como candidato, ni cedido para luchar por un sitio que no será en principio para Adrià Altimira. El Zaragoza ha hecho un esfuerzo en los últimos días por el catalán, que también puede jugar de extremo, lo que animó más al club a ese intento, pero la decisión del futbolista del Villarreal es esperar al Leganés hasta mediados de semana y, si no se da, llegar cedido al Sporting, con el que está ya todo pactado. Las posibilidades del Real Zaragoza con él son, pues, mínimas o nulas.

“Quiero felicitar a Luna, teníamos problemas en la derecha y nos ha dado despliegue y profundidad”, dijo Víctor tras el duelo en Cádiz, señal de satisfacción clara con el rendi miento del canterano. Luna volvió de su cesión al Real Unión de Irún sabiendo que no tenía opciones de quedarse pese a sus buenos seis meses en el equipo vasco en Primera RFEF, con 18 partidos y cinco asistencias para que lograra la permanencia. En esa cesión había una opción de compra voluntaria que el Real Unión no pudo asumir, aunque intentó repetir cesión que era inviable porque el jugador despertó interés en varios clubs de Segunda, sobre todo el Burgos, que era su destino, pero también el Mirandés o el Eldense.

Sin embargo, a base de buenas actuaciones, de goles, ante el Calahorra a pase de Pau Sans o el Nástic después de un córner, con otro anotado, el cuarto en el estreno liguero, tras la espuela en semifallo de Jair en Cádiz y colaborando en la jugada de Keidi Bare en el 0-3, y de una demostración palpable de su nivel ha convencido a Víctor, en un nuevo giro de las previsiones del técnico. Ya se dio con Poussin, en este caso también por la dificultad del fichaje de Badía, con Bermejo, tras su salida frustrada al Sporting por esa lesión aducida por el club asturiano, “salvo que llegue una buena oferta por él”, y ahora con Luna, que se ha hecho un sitio cuando la idea del club era firmar a dos laterales derechos y ha tanteado a un buen número de futbolistas en ese puesto.

El canterano, con contrato hasta 2026, empezó el curso pasado como competencia de Fran Gámez y la irrupción de Borge, al que no se espera por su lesión hasta al menos octubre, le cerró el paso para coger vuelo en el Real Unión y regresar dispuesto a convencer a Víctor, lo que ha logrado no sin esfuerzo y manteniendo en Pinatar una conversación con Cordero para saber exactamente su situación, entonces no definida tras la decisión inicial de que saliera y ahora ya muy clara. Se queda.

Altimira, casi una utopía

Mientras, Altimira va a esperar unos días más porque su decisión es jugar en el Leganés en Primera y desde el club madrileño se le ha pedido ese plazo. El cuadro pepinero tiene a otro jugador en el punto de mira para el lateral y Altimira es la segunda vía, aunque ahora mismo es la que más opciones tiene de darse. Si no lo hace, la decisión del jugador pasa más por El Molinón y jugar cedido, sin opción de compra, en el Sporting que hacerlo en el Zaragoza, donde gustan su profundidad y su capacidad ofensiva y se ha hecho un intento en esta última semana que apunta a no fructificar. El Villarreal tiene pactados los términos de la cesión con el Sporting y con el Leganés a la espera de esa decisión final, aunque lo más probable es que juegue en el club madrileño, que sí asumiría los 600.000 euros de su ficha.