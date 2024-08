Los picotazos de abeja de Soberón y el vuelo de mariposa de todo el Real Zaragoza

El Real Zaragoza tuvo el estreno soñado en Cádiz. Todo lo que quedará en la memoria de esta primera fecha de la competición será verdaderamente provechoso y, quién sabe, quizá en unos meses se recuerde como el feliz germen de lo que sucedió después. El tiempo dirá, desde luego. En su debut, el equipo que prepara Víctor Fernández mostró una cara fantástica, madura, de equipo tremendamente serio, adulto y de altos vuelos en el movimiento del balón. El 0-4 hizo perfecta justicia a lo que fue el partido, especialmente en la primera parte, en la que el Real Zaragoza fabricó la victoria con una enorme contundencia y brillantez. En la segunda resistió bien durante media hora. En los últimos minutos, le puso dos guindas extraordinarias al festival: marcaron Aketxe y Luna.

En la retina permanecerá la soberbia puesta en escena de Mario Soberón, el primer fichaje del verano, delantero de profesión, listo para entender los espacios, los momentos y el concepto de saber estar y con la portería entre ceja y ceja. El ex del Eldense, que llegó como jugador de rol y entró por una puerta pequeña de La Romareda, se ganó un papel principal en la pretemporada y le dio continuidad en la Liga con un doblete en la primera mitad.

Víctor formó con siete caras nuevas en el once. Para que no ocurriera lo mismo, había que hacer todo lo contrario. Soberón picó como una abeja pero todo el Real Zaragoza voló como una mariposa. El Cádiz no podía tocar lo que no veía: la pelota. En la previa del encuentro, además de reclamar más fichajes diferenciales, que esto es largo y traicionero, el entrenador había deslizado cierto optimismo. Lo que veía en los entrenamientos era muy diferente a lo que vio la temporada pasada: el balón corría mucho más, el ritmo de juego era superior y la armonía entre líneas, sensiblemente mayor.

Justo eso es lo que se vio en la primera mitad en el Nuevo Mirandilla. Soberón acaparó los focos con sus dos goles, pero el Real Zaragoza fue un ciclón a través de la circulación rápida y limpia del balón, que volaba siempre lejos del alcance de su rival, raseado y rompiendo líneas. Fue magnífico el encuentro de Marc Aguado, que puso el esférico siempre en su sitio y con mucha lucidez. Tácticamente lo bordó. A su lado, seguramente el gran fichaje de este verano: Keidi Bare no es solo un centrocampista defensivo, es un jugador que le da otra dimensión al equipo.

El Real Zaragoza tiene muchos futbolistas que van con la flecha hacia arriba en sus carreras, algo importantísimo para crecer. El Cádiz cuenta con buenas armas pero también con un buen puñado con más pasado que futuro. La superioridad aragonesa fue absoluta desde todos los puntos de vista. Extrañamente para un 16 de agosto, el equipo pareció muy hecho.

Desde luego, fue un Zaragoza de Víctor Fernández: jugadores con buen pie asociándose, el balón corriendo a toda velocidad, sin demasiado manoseo, una sala de máquinas en el medio de categoría y verticalidad para llegar al área rival, quebrando líneas y picando como abejas ante el gol. Picando como abejas, pero previamente revoloteando con la dulzura de las mariposas.