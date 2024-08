Víctor afirma que Jair no se sintió preparado para salir de inicio ante el Cádiz

Una de las sorpresas del once inicial del Real Zaragoza ante el Cádiz fue la ausencia de Jair Amador y la presencia del recién incorporado Bernardo Vital. Tras el encuentro, Víctor Fernández salió a contar lo sucedido antes del partido con el central zaragocista y el porqué tomó esta decisión.

El técnico explicó que Jair le confesó no estar en condiciones a menos de una hora de jugar: "Me están comentando que están apareciendo informaciones que no son ciertas. Jair iba a jugar, pero una hora antes me ha dicho que no estaba preparado para afrontar un partido de esta envergadura y he optado por no ponerlo. No se ha negado a jugar, pero me ha admitido eso".

Esto obligó a Víctor a contar con el último fichaje del Real Zaragoza, con apenas un entrenamiento a sus espaldas: "Para mí ha sido una sorpresa inesperada por el momento y las circunstancias y eso ha precipitado el debut de Bernardo Vital. Es un chico con mucho carácter que comunica mucho”, indicó el entrenador zaragocista.

La lesión de Femenías

En el minuto 55 de partido saltaron todas las alarmas en el Real Zaragoza cuando Joan Femenías se tiró al suelo tras una acción lejos del área zaragocista. El guardameta se llevó las manos al aductor, y aunque trató de continuar en el césped, fue sustituido en las siguiente jugada por Poussin.

Finalmente, el portero manacorí podría tener una lesión muscular en el aductor de su pierna derecha, pero todavía se tendrá que ver el alcance que esta pueda tener.