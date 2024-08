El buen paso de la reconstrucción, entre sonrisas, del Real Zaragoza

Queda mucho por hacer, tanto en las oficinas como en el campo, para comprobar la verdadera dimensión del nuevo proyecto y descubrir hasta dónde puede llegar este equipo, pero por el momento pinta bien este Real Zaragoza.

La plácida victoria en el debut liguero ha confirmado sobremanera las buenas sensaciones que ha ido dejando el bloque de Víctor Fernández durante los amistosos de preparación. Pero eran eso, tímidas impresiones en encuentros totalmente intrascendentes. Pero lo del viernes en Cádiz fue ya otra cosa, una demostración de intenciones de un equipo serio y ante un recién descendido que, eso sí, tuvo un día para olvidar.

Pero el Zaragoza hizo lo que tenía que hacer y los primeros tres puntos, cosechados con brillantez, dan tranquilidad a la dirección deportiva y corroboran que el camino escogida es el adecuado. Eso sí, el triunfo en Cádiz no cambia en nada la hoja de ruta marcada por Víctor, Cordero y la propiedad, aunque siempre es más fácil continuar la profunda reconstrucción en la que está inmerso el Zaragoza entre sonrisas, buen ambiente y con la sensación de lo que se está creando y formándose puede llegar a buen puerto.

Las buenas noticias

Por el momento está siendo clave, como en todo buen comienzo, la seguridad que ofrece el equipo en el apartado defensivo, circunstancia cuanto menos sorprendente teniendo en cuenta que el centro de la zaga es, sin duda, la zona del campo en la que más están tardando en llegar los refuerzos, faltando al menos dos centrales por aterrizar en la capital aragonesa. Pero lo cierto es que en los siete partidos que han disputado los aragoneses (los seis de pretemporada más el debut liguero) tan solo han encajado un gol y llegó en un despiste generalizado ante el Levante en las postrimerías del encuentro.

Llegaron en Cádiz buenas noticias para el Zaragoza en todas las demarcaciones, pero quizá la más esperanzadora, por su importancia a la hora de engranar un equipo, fue el excelso rendimiento del centro del campo. Marc Aguado, del que mucho se ha hablado este verano por una posible salida, cuajó quizá su mejor partido con la camiseta blanquilla. Quizá en ello tuvo que ver el portentoso estreno de Keidi Bare, al que solo le ha hecho falta un partido para autoproclamarse dueño y señor de la medular zaragocista. Su sobresaliente rendimiento, tanto en labores de destrucción como de construcción, dejó patente que el perfil del futbolista albano lo necesitaba el Zaragoza, desde hace años, como el comer.

En el ataque, los dos mejores fueron dos de los recién llegados, dando muestras además de conceptos futbolísticos cuanto menos prometedores para los intereses de los aragoneses. El nombre propio del debut fue Soberón, con su doblete y su recital de oportunismo y determinación, pero el que hizo el trabajo sucio fue Bazdar, sorpresa en el once titular (en detrimento de Azón) y al que no le hizo estrenarse como goleador para cuajar un partido notable.

Apuesta ganadora

Víctor Fernández, muestra del convencimiento de la revolución que está desarrollando junto a Cordero en este nuevo Real Zaragoza, se la jugó y decidió apostar de inicio por siete de los nueve fichajes que han llegado al club en el mercado veraniego. Una declaración de intenciones y una apuesta que resultó ganadora.

Más que demostrado está que en el fútbol las matemáticas no suelen servir de mucho, pero viendo el rédito que sacó el conjunto aragonés en Cádiz, sabiendo que el equipo aragonés está prácticamente a medio hacer, las conclusiones no pueden ser más que positivas y verdaderamente ilusionantes. Porque han llegado nueve futbolistas que parece que están preparados para dar un rendimiento inmediato, pero a Víctor le faltan al menos cinco o seis jugadores de los que él denomina «diferenciales».

Con los mimbres que ya tiene el técnico, el Zaragoza infligió al Cádiz su goleada en contra más amplia en Segunda en 47 años. Si el margen de mejora es tan amplio como parece y de verdad llegan nombres de peso para la categoría, el techo de este equipo puede alcanzar un umbral tan elevado que no permitirá otra cosa que no sea soñar a los zaragocistas. Pero para llegar a ese hipotético futuro, la reconstrucción del Zaragoza debe continuar y no salirse de su camino, algo que resultará mucho más fácil si los resultados siguen dibujando sonrisas.