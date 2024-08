El Górnik Zabrze polaco hace una oferta de cesión por Bakis

A dos semanas del final del mercado el próximo 30 de agosto la salida de Sinan Bakis, con el que no se cuenta, es el problema de mayor envergadura que tiene que resolver el Real Zaragoza en el capítulo de jugadores que se deben marchar porque la ficha del punta turco, aunque alemán de nacimiento, es la más elevada de la plantilla, con 750.000 euros y dos años de contrato por delante. El club aragonés ya tiene conocimiento de una oferta del Górnik Zabrze polaco en la que el equipo, que milita en la Ekstraklasa, la máxima categoría de este país, estaría dispuesto a pagar el 50% de ese salario y negociar una opción de compra a futuro, aunque este último apartado está más abierto, ya que al delantero turco le restan dos años de contrato.

La pelota está en el tejado del Real Zaragoza, porque la idea que transmitido el Górnik es de no subir mucho más ese porcentaje, que haría que el club blanquillo tuviera que pagar más de 350.000 euros del salario del futbolista, que ya no accedió a rebajar sus emolumentos en la propuesta del Ankaragücü turco, vía que suponía el 80% de su salario y que ya se descarta por parte del jugador al considerar que el club otomano ya retiró desde finales de julio su propuesta. Entonces, el Zaragoza quería que el equipo de destino del futbolista asumiera toda la ficha o que el punta ayudara con su salario, lo que no se dio por ninguna de las partes, por lo que el Ankaragücü desestimó la operación.

La vía del Elche

Ahora, cuando el calendario ya asoma a la recta final del mercado, la postura del Zaragoza, que necesita sacar al delantero, puede no ser tan férrea y aceptar pagar parte de la ficha porque necesita liberar espacio físico y económico para nuevas incorporaciones. Bakis también ha estado en el punto de mira de clubs españoles, sobre todo del Elche y tras la salida de Chema Aragón de la dirección deportiva, ya que no apostaba por el delantero zaragocista como sí haría Eder Sarabia, técnico que ya lo tuvo en el Andorra, aunque el club ilicitano no ha hecho una oferta oficial al Zaragoza todavía.

El Elche ha fichado al ariete Agustín Álvarez, procedente del Sassuolo, pero la idea del club franjiverde es incorporar a un delantero de área, un 9, sobre todo si Mourad se va. Y Bakis es del gusto de Sarabia, que ya ha hablado con el punta. El Málaga también se interesó por Bakis, sin propuesta oficial de por medio, pero los números de la operación tampoco encajan y el Burgos sondeó su fichaje.

El jugador, de 30 años, fue la gran apuesta para el gol para la temporada 23-24 tras hacer 12 dianas en el Andorra, pero no vio puerta en los 19 partidos y 1.126 minutos que tuvo, con una lesión de menisco en noviembre que le tuvo tres meses fuera y por la que no pasó por el quirófano. A su regreso, ya con Víctor Fernández a los mandos, el entrenador le quiso recuperar y le dio 5 partidos en el once, con escasa respuesta del goleador, que desde junio sabe que no tiene sitio.