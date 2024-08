La profecía cumplida de Cordero

En la presentación de Soberón y Femenías el 9 de julio ya lo avisó el director deportivo, Juan Carlos Cordero. «El mercado será más difícil, una guerra sin cuartel. Habrá que tener paciencia», aseveró, para, diez días después, ir más allá, al asegurar que «el mayor volumen de entradas y salidas se producirá en los últimos días de mercado». A esos se aproxima ya el Real Zaragoza, con solo 12 días por delante desde este lunes antes de que el 30 de agosto y a las doce de la noche se cierre una ventana estival en la que el club va a estar cerca de la treintena de operaciones, aunque a estas alturas, con dos meses y medio desde que acabó la temporada pasada, tiene tantas realizadas, 14 hasta el momento, como las que le quedan, no menos de 12. La profecía del director deportivo se ha cumplido a rajatabla, en una dimensión mayor probablemente a la que él mismo imaginaba cuando lo aseguró al inicio de la pretemporada.

Lleva ya semanas Víctor convencido de que la gigantesca revolución planteada se va a llevar a cabo, con pocos cambios en las salidas, aunque algunos ha habido ya (Poussin, Luna o hasta Bermejo) y con muchos jugadores que se van a ajustar a lo pretendido, si bien en algunos objetivos al entrenador se le fue la mano y directamente resultaron inalcanzables. Sin embargo, el técnico no evita una mueca de fastidio por la lentitud de un proceso en el que la dificultad del cambio y el contexto general han jugado en contra de la capacidad de ejecución de Cordero, un experto a la hora de manejar los tiempos en el mercado, aunque al director deportivo, como a cualquier otro en su profesión, le gusta trabajar con antelación.

No hay más que ver en su primer verano en el Zaragoza, en 2023, donde solo el fichaje en forma de cesión de Manu Vallejo llegó más allá del 20 de agosto y la operación salida la finiquitó antes. Nada que ver con lo que vive ahora, donde el tamaño de la reforma, la falta de realismo en algunos objetivos planteados por el técnico y la situación de muchos jugadores, con solo un año más de contrato en las salidas, han dificultado todo en gran medida.

Seis fichajes más

El Real Zaragoza, antes de estas dos semanas finales, ha firmado a nueve jugadores: Femenías, Calero, Vital, Tasende, Gori Gracia, Keidi Bare, Soberón, Aketxe y Bazdar, a los que tiene que añadir en torno a seis más, con dos centrales (Lekovic sigue en el punto de mira y gusta mucho Kostis), dos extremos, un punta (con Marí y Adrián Niño como los mejor colocados) y hasta un medio físico, esto último en función de lo que suceda con Jaume Grau, de cercana salida, y Marc Aguado. Todo eso, teniendo en cuenta que la cesta de la compra ha sido menor con la continuidad, inesperada, de Poussin y con la decisión, tomada recientemente, de que Luna, tras su cesión en el Real Unión, sea el que compita con Calero en el lateral diestro.

En las salidas, el Real Zaragoza de Cordero suma 5 conquistas: rescindió los contratos de Guillem Naranjo y Rebollo, traspasó a Maikel Mesa al Tenerife y a Francés al Girona y cedió a Enrich al Huesca. Tiene el director deportivo en ese apartado más faena, hasta siete jugadores, de la que ha hecho, con Jair, Sabin Merino, Baselga y Bakis de forma decidida con la puerta abierta, planeando el despido en algunos casos, algo que empezará a asomar esta semana y con episodios que denotan la tensión como el vivido por Jair en Cádiz. Además, Lecoeuche también debe salir y Grau está a punto de hacerlo rumbo a Portugal. El Elche, por su parte, sigue pendiente de Marc Aguado como petición expresa de Sarabia, en una operación compleja pero que nadie descarta. Bermejo, de frustrado adiós rumbo al Sporting, tiene más opciones de quedarse que de salir

Sin apenas espacio

De este modo, el Zaragoza llega a estas dos últimas semanas de mercado con una plantilla de 27 jugadores, de los que tres van a tener dorsal del filial, Adrián Liso, Marcos Luna y Gori Gracia, ya que todo apunta a que al jugador llegado del Espanyol no se le va a buscar una cesión al final para que tenga más minutos. Con todo, ahora mismo, el club solo podría inscribir a un jugador en estos momentos y dar salidas, tanto para liberar espacio salarial como físico, es una tarea en la que el Zaragoza en general y Cordero en particular no se pueden demorar más. «El proceso continúa, no lo hemos cerrado. Tenemos que hacer una plantilla mejor, que sea difícil jugar en este equipo», aseguró Víctor tras golear al Cádiz en el debut liguero. En eso anda el director deportivo, visto que su premonición en los tiempos se ha cumplido de forma absoluta en esta ventana estival.