El carrusel sin fin de Poussin

Conocerá hoy Joan Femenías el alcance exacto de su lesión en el aductor derecho tras la resonancia magnética a la que será sometido después de lesionarse el viernes en Cádiz al golpear en largo un balón. Hubo pinchazo, no importante, pero lo hubo, y las previsiones hablan de una pequeña rotura, de estar entre siete y diez días al margen del grupo y regresar después poco a poco, por lo que la baja apunta a no menos de dos semanas, a perderse los duelos ante el Cartagena del lunes 26 y el Mirandés del 1 de septiembre. Allí, Poussin tendrá que ocupar su sitio, como ya hizo en la segunda parte en el Nuevo Mirandilla. El arquero galo es la demostración palpable de las vueltas que da el fútbol, una sensación que se acrecienta en la portería zaragocista, donde pasa de todo en los últimos tiempos.

Terminó la temporada pasada Poussin con la mudanza hecha y sabiendo que no tenía sitio en el Zaragoza tras un curso de debut marcado por sus graves errores ante Alcorcón, Sporting y Azteneta, en los partidos que jugó, y la negativa a salir en enero cuando el club trajo a Badía y él tuvo opciones de marcharse al Albacete. En su agencia de representación se hablaba sin tapujos en junio de buscar una salida a Poussin, con dos años más de contrato, y hasta Cordero no la negó el 9 de julio, en la primera comparecencia que hizo. «De momento hay dos porteros confirmados que son Cristian y Femenías», dijo. Logró dar salida a Rebollo, ya en el Nástic, pero no pudo hacerlo con Poussin, mientras que una nueva cesión de Badía se fue enquistando hasta ser descartada (el meta catalán arrancó ayer la Liga como titular en el Elche). El buen trabajo de Poussin convenció a Víctor y ya el pasado miércoles el entrenador confirmó lo sabido, que la portería con Femenías, Poussin y Cristian está cerrada para este curso.

El francés, de verse con pie y medio fuera, o los dos, va a tener en principio dos partidos de inicio, aunque en sus actuaciones en pretemporada y en Cádiz, buenas en general, ha dejado alguna sombra, como el penalti que cometió en Tarragona, luego detenido, o el error al atrapar el balón en una falta de Alcaraz en Cádiz, bien solventado con agilidad después.

El regreso de Cristian

Esos dos partidos llegarán para Poussin porque con Cristian Álvarez se mantiene la cautela en su recuperación tras un año aciago con las lesiones. La última, en el isquio derecho, fue en mayo y apenas ha entrenado una semana con el grupo. Hubo sombras de dudas con su continuidad, que el meta en junio despejó en sus redes sociales y que Cordero ratificó después: «Es una leyenda del club. Con eso se dice todo. La idea es que continúe con nosotros». Víctor no lo llevó aún a Cádiz y se va a mantener la cautela, por lo que en el mejor de los casos iría citado ante el Mirandés, aunque eso está por ver todavía.