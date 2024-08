Víctor Fernández y el Real Zaragoza de los 18 titulares

Fue únicamente el primer paso en la buena dirección de una carrera larguísima llena de obstáculos y jornadas desagradables concentradas durante más de nueve meses eternos, en los que los equipos cambian de piel varias veces y la consistencia continua es una rara avis. Sólo hay que ver lo que ha ocurrido en este arranque liguero. La goleada de Cádiz no fue más que un salto al frente pero la forma de darlo acabó siendo tan contundente que sirvió para reforzar el camino emprendido por el Real Zaragoza en su reconstrucción masiva de la plantilla.

El resultado fue magnífico: 0-4. Tanto o más que la manera de conseguirlo, con una primera parte sobresaliente, haciendo trizas al rival con la velocidad del balón, las combinaciones y la verticalidad del juego. El Real Zaragoza lo logró con nueve fichajes en la convocatoria, siete titulares y dos suplentes, Gori y Aketxe, este último predestinado a ser importante en cuanto se ponga más a tono.

En el plan trazado por Juan Carlos Cordero y Víctor Fernández, el ideólogo de esta revolución a gran escala, a la plantilla le faltan todavía seis futbolistas por llegar: dos centrales, un centrocampista y tres atacantes, un punta y dos extremos. Para completar el puesto de nueve, la SAD quiere el préstamo de Adrián Niño, al que le falta el imprescindible visto bueno del Atlético de Madrid tras contar con el ok del futbolista. Es una de las perlas de la cantera rojiblanca y un perfil joven, con clase, gol y movilidad.

El objetivo de Víctor es tener prácticamente dos equipos en uno. Una plantilla que pueda imprimir un ritmo alto de juego de manera constante, en la que las bajas no penalicen por la calidad de los relevos y en la que jugar no sea un regalo por eliminación sino una elección concienzuda, consecuencia del nivel y del estado de forma de cada futbolista. Fernández quiere un Zaragoza con once titulares y otros siete u ocho esperando con el colmillo afilado en el banquillo.