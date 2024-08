Alberto Marí, con el mismo problema que Adrián Niño

Solicitó a principios de agosto el Real Zaragoza la cesión al Valencia de Alberto Marí y habló con los agentes del delantero para intentar un fichaje que completara la punta de lanza, pero de momento el obstáculo con este futbolista es el mismo que con Adrián Niño, el ariete del Atlético de Madrid también subrayado en rojo por la dirección deportiva zaragovcsta y por Víctor. En ambos casos, sus entrenadores, por motivos diferentes eso sí, no dan luz verde a su salida y ahora mismo ninguna de las dos operaciones se puede culminar. La idea del Zaragoza reforzar la línea de arietes con un cuarto punta que se sume a Bazdar, Soberón y Azón, objetivo para el que Niño y Marí son dos opciones preferentes.

En el caso del valencianista, con posibilidades en Elche, Albacete y Zaragoza, viendo con buenos ojos la opción de La Romareda, Baraja ha frenado por el momento su salida. La razón es la misma que por la que frenó la de Fran Pérez al Elche el verano pasado para que luego fuera importante en el Valencia o la de Hugo González, con varios pretendientes, entre ellos el Zaragoza, pero sobre todo el Eibar, al principio del verano, ya que el técnico no se fía de la llegada de refuerzos. Para la punta de lanza cuenta con Rafa Mir, Hugo Duro y Dani Gómez, fichado este verano, además de Marí, con la variante de Diego López, que es fijo de extremo y que puede jugar de segundo punta.

Sin embargo, anda el Valencia tras un extremo todo el verano, sin traerlo, y hasta que no llegue Baraja no va a debilitar su ataque, porque siempre juega con dos delanteros. Marí, de 23 años, es más referencia que Niño (20), que tiene más movilidad en el frente de ataque, con más capacidad para caer a banda o hasta de ocupar una de ellas, mientras que el valencianista es más ariete, con más remate y posee más bagaje en el fútbol profesional, con hasta 21 partidos y dos goles. La idea del Valencia es que salga, pero Baraja quiere que lo hagan antes Castillejo o Cenk, con los que no cuenta, además de la necesaria venta del meta Mamardashvili, y sobre todo no está dispuesto a perder a un jugador que considera útil si eso implica mermar las opciones en ataque.

En el caso de Niño la negativa por el momento del Atlético es conocida y así se la contó este diario el miércoles pasado. Fernando Torres, nuevo técnico del filial y que tuvo al delantero roteño en su etapa juvenil, en la 22-23, lo considera imprescindible y el club no quiere debilitar el proyecto rojiblanco en Primera RFEF tras apostar por el entrenador que tiene todos los números para en un futuro relevar a Simeone. Así, la negativa de Torres, que va a tener un equipo puntero en la categoría de bronce, con opciones de ascenso, hace inviable el fichaje de Niño por el momento, por mucho que Víctor lo considere un refuerzo de indiscutible valor y el jugador esté convencido de venir.

Las sinergias han sido decisivas en otras cesiones desde el Atlético (Simeone, Mollejo, Valera o Mouriño), pero no parece que vayan a poder mover este caso salvo cambio de idea del también Niño, en este caso su apodo de jugador, Torres. Adrián ha demostrado su capacidad goleadora en las categorías inferiores con el Atlético de Madrid, al que llegó en 2020 y en juveniles desde el Sanluqueño. Especialmente lo hizo en su participación en la Youth League, donde sumó 12 goles y 3 asistencias en tan solo 15 partidos.

El curso pasado dio el salto al filial rojiblanco en Primera RFEF anotando ocho tantos. La Liga en Primera RFEF empieza este fin de semana, con el Atlético B recibiendo al Sanluqueño el sábado, y Torres ya dejó claro en el último amistoso la importancia de Adrián, que fue titular y jugó 65 minutos ante la Gimnástica Segoviana.