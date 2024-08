Marc Aguado se queda en el Zaragoza

Cumplirá Marc Aguado el año de contrato que le resta en el Real Zaragoza pese al gran interés del Elche, con Eder Sarabia, el entrenador que más partido le ha sacado en aquella cesión de tres temporadas en el Andorra, en fichar al canterano. El entorno del futbolista, al que no le desagradaba en absoluto la opción de volver con el técnico vasco, reitera sin tapujos que se queda, que no va a salir y que su segunda temporada en el primer equipo va a ser mejor que la primera para ayudar al Zaragoza a buscar el ascenso a Primera, el otro gran sueño del jugador. Aguado tenía una buena oferta, en lo económico y en lo deportivo, del Legia Varsovia polaco, pero el centrocampista de la cantera no contempló en ningún momento irse a la Ekstraklasa, a la élite de este país, y descartó desde el principio esa idea. Su futuro pasaba por el Real Zaragoza o por el Elche, pero ya está decidido y estará en La Romareda.

Sarabia ha hablado en estas semanas con Marc, en San Pedro del Pinatar sin ir más lejos lo hizo antes del amistoso ante el Elche, y es un jugador al que le tiene una confianza absoluta. De hecho, pidió al Andorra que intentara su fichaje en el verano pasado, cuando el Zaragoza había decidido su regreso y el club del Principado hizo una oferta de traspaso por él, que entre fijo y variables habría rondado el millón de euros, no aceptada en La Romareda. A su marcha del conjunto andorrano, Sarabia dijo que en Marc veía un "pivote para la selección", para bastantes años. El juego que impone el entrenador vasco en sus equipos le viene bien a Aguado, con su capacidad en la salida de balón, además de la buena relación que existe entre ambos.

El Real Zaragoza, sobre todo por parte de Cordero, se ha mostrado inflexible en la negociación y, con una cláusula de ocho millones, ha tenido la sartén por el mango, teniendo en cuenta que el futbolista no ha tenido una propuesta de Primera en España y que las posibilidades económicas del Elche, en la categoría de plata, son mucho menores. Hubo contactos entre clubs y existió la opción de hacer una negociación conjunta en la que entrara Edgar Badía antes de que el portero catalán dejara de ser opción para el Zaragoza ante las dificultades de su salida del Elche.

Eso sí, Cordero nunca aceptó una negociación conjunta y siempre dejó claro al Elche que Aguado es un futbolista muy importante y que como tal se le valora. «Se cuenta con él al cien por cien y, si no hay una oferta que satisfaga a todas las partes, seguirá con nosotros», dijo el director deportivo a mediados de julio, en la presentación de Bazdar y Calero, mientras que solo una semana antes también expuso un argumento parecido. "A Marc Aguado, cuando volvió de la cesión, ya se le planteó la renovación de su contrato y durante el año se lo hemos propuesto no menos de cuatro o cinco veces. Es un jugador importante para la plantilla. Hay que esperar que él y su representante pongan de su parte". aseveró.

Marc, de momento, no tiene la propuesta en firme para renovar encima de la mesa, más allá de los deseos reiterados por parte del Zaragoza de que siga y de la promesa de que esa oferta llegará. No lo ha hecho, por lo que de momento no hay nada por lo que sentarse a hablar en cifras y posibilidades. Ahora mismo, Marc Aguado, de deslumbrante partido ante el Cádiz en la medular zaragocista y jugador de confianza para Víctor Fernández, empieza esta temporada con la necesidad de sentarse a negociar su continuidad y con la posibilidad desde el 1 de enero de comprometerse con cualquier otro club al estar en los últimos seis meses de su vínculo. Eso lo dirán los próximos meses, aunque queda dicho que para Cordero es un jugador de futuro importante y lo más normal es que cuando acabe el mercado de verano llegue esa propuesta para renovar.

Cambios en la medular

La medular zaragocista ha vivido en este verano un cambio importante, con las llegadas de Keidi Bare y Gori Gracia y la salida inminente de Jaume Grau con destino a Portugal. Antes, Guti regresó de su cesión al Elche tras su grave lesión nada más llegar en febrero al Zaragoza y Maikel Mesa fue traspasado al Tenerife. Además, Víctor, con la salida de Grau, quiere completar la medular con otro centrocampista diferente a lo que hay y de perfil más físico.