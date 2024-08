Sergi Enrich asegura que "hubo cosas que no me gustaron" en el Zaragoza

Sergi Enrich fue presentado esta mañana por el Huesca y el delantero menorquín dejó claro que antes de cerrarse su cesión al club oscense la semana pasada se dieron circunstancias en el Real Zaragoza con las que no se sintió bien. “Se sabe más lo que salió en prensa, lo que se filtró que Víctor no contaba conmigo, yo se lo dejé claro que mi prioridad era hacerlo bien y realizar una buena pretemporada, ir a lo mío y así fue. Seguí entrenando bien, ayudando a mis compañeros, tuve minutos, fui a Murcia al stage y a partir de ahí las últimas semanas fueron complicadas, hubo cosas que no me gustaron. Salió la posibilidad de venir aquí y no me lo pensé ni un minuto”, aseveró el ariete, que tuvo otras posibilidades en Segunda, como el Burgos, el Córdoba o el Cartagena, pero primó el Huesca por la posibilidad que le daba de mantener su domicilio en Zaragoza.

El punta fue señalado desde que acabó la temporada por Víctor como descarte obligatorio pese a que el jugador quería seguir y se sentía muy apoyado en un vestuario donde ha sido una referencia indiscutible en los últimos meses de la campaña pasada, cuando más peligro de descenso hubo. La temprana filtración de su descarte, algunas situaciones en los entrenamientos tras volver del stage, relegando su labor en algunos momentos, y el contexto general de su salida estarían entre esas cosas que molestaron a Enrich, cedido por un año y que regresará al ejecutarse la opción que tenía, aunque ya está fijada la indemnización en su caso y no se quedará en ningún caso en la temporada 25-26.

En la cesión al Huesca, en la que ambos clubs comparten la ficha, hay fijada una cláusula del miedo por la que no puede jugar ante el Zaragoza ni en La Romareda ni en el Alcoraz. Enrich ya debutó en la victoria ante el Elche, solo tres días después de cerrarse su salida, ya que para Antonio Hidalgo apunta a ser una referencia importante. Salió al campo en el Martínez Valero en el minuto 61, con solo dos entrenamientos con Huesca,