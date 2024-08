El Estrella Roja estira la resolución del futuro de Lekovic

Disputó el Estrella Roja la eliminatoria de ida de la previa de la Champions ante el Bodo Glimt noruego, perdiendo por 2-1 y con las espadas en todo lo alto para resolver el cruce la próxima semana, el día 28, en el Pequeño Maracaná de Belgrado y el equipo que dirige Vladan Milojevic sigue con muchas dudas en su configuración defensiva. En este partido estuvo citado, aunque no jugó, Stefan Lekovic, el gran objetivo del Real Zaragoza para su eje defensivo, un jugador muy del gusto de Víctor y sobre el que desde hace semanas el club ha hecho una oferta de cesión que no cubre toda la parte de la ficha, que es de 250.000 euros netos (medio millón bruto) pero que tiene convencido al defensa, que ha hablado ya en no pocas ocasiones con el propio Víctor y con Juan Carlos Cordero.

Con contrato hasta 2027, Lekovic, que estuvo cedido la temporada pasada en el Villarreal B, prioriza llegar a La Romareda, pese a que ha tenido otras posibilidades en Segunda para continuar su carrera. Sin embargo, no ha tenido ofertas de traspaso y la mejor que tiene el Estrella Roja es la del Zaragoza, pero es una cesión. Sin embargo, el club serbio lleva semanas estirando la decisión pese a la insistencia del defensa en resolver su futuro. Al Estrella Roja ha llegado en los últimos días el esloveno Vanja Drkusic, cedido por el Zenit, que eleva a seis los centrales del equipo, junto a Djuric, Djiga, Spajic y Stojic, además del propio Lekovic, a los que se une el jugador de las categorías inferiores Milosavljevic.

El Estrella Roja tiene que dar salida a dos de ellos y los que más posibilidades tienen son el burkinés Djiga, con un traspaso fijado en 5 millones, y Lekovic, al que el club de Belgrado estaría dispuesto a vender por tres, además de Djuric. Así, no es descartable que Lekovic se quede como cuarto central sobre todo si se marcha Djiga, normalmente habitual en el once.

El objetivo zaragocista para el eje ha jugado solo en dos partidos de la Superliga de Serbia, ante el Novi Pazar y el Tekstilac, en ambos de titular, de los 5 que lleva este campeonato, pero no tuvo ni un minuto en la última jornada ni en la previa de la Champions. En ese duelo, Milojevic citó a cinco centrales, a todos menos a Djuric. Queda dicho que la propuesta zaragocista es de cesión y que está a expensas de la última decisión del club serbio, aunque esta ya no se puede demorar demasiado, aunque sí quizá esté pendiente de lo que suceda en eliminatoria de la Champions (solo quedarán dos días de mercado hábiles en España), confiando en que la necesidad de dar salida a alguno de esos futbolistas lleve a la cesión de Lekovic, que ya jugó a préstamo en el Villarreal B.

Allí disputó 29 partidos con tres goles a las órdenes de Miguel Álvarez. Es un defensa diestro, poderoso en el juego aéreo con sus 1,92 metros y que destaca por su contundencia y su juego aéreo, además de su capacidad en la estrategia ofensiva. Con 20 años, en el Villarreal B y con un rendimiento de menos a más demostró que es un defensa que puede aportar mucho en cualquier equipo de Segunda. Víctor tiene su mirada fija en él y el Zaragoza va a esperar hasta el final por este futbolista.