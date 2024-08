El Real Zaragoza mira al Athletic, Adu Ares y Nico Serrano, objetivos

El Real Zaragoza tiene dos posiciones de máxima urgencia para reforzar en este tramo final del mercado, el centro de la defensa y las bandas del ataque, donde tienen que llegar dos futbolistas en ambas demarcaciones. El club aragonés ya ha hecho llegar al Athletic el interés por la cesión de dos jugadores, Malcom Abdulai Adu Ares y Nico Serrano, diestro el primero y zurdo y de gran rendimiento en el Racing de Ferrol el segundo. El Athletic, y en concreto Ernesto Valverde, debe decidir con ambos esta semana, a finales de la misma, aunque es más probable que salga Ares y también es el que más encaja en los objetivos zaragocistas, ya que el club tiene cubierto el perfil zurdo con Adrián Liso y busca un extremo diestro puro como prioridad y otro atacante polivalente en las dos bandas como segunda vía. Que salgan los dos del club rojiblanco parece imposible.

Ares, con contrato hasta 2027, responde a ese perfil de extremo diestro, joven, con hambre y con capacidad de desborde y regate. El Athletic, donde la temporada pasada disputó 17 partidos oficiales con el primer equipo y otros nueve en la anterior, en la 22-23, desea que el extremo tenga minutos y demuestre su nivel, algo que va a tener muy complicado en el primer equipo rojiblanco. Así, la cesión de Ares está sobre la mesa y el Zaragoza ya ha preguntado por él, posicionándose en su llegada, teniendo en cuenta que para la banda derecha del ataque la opción que existe también es la de Ilyas Chaira, que ya surgió en las conversaciones entre el Girona y el Zaragoza en el traspaso de Francés, aunque finalmente no se incluyó en la negociación.

La vía de Chaira

Chaira de momento sigue en la plantilla del Girona, pero desde su agencia de representación se asegura que la prioridad es quedarse en el club catalán, aunque no fue citado por unas leves molestias en el debut liguero ante el Betis, mientras que la alternativa sería una cesión con destino a Primera tras una buena temporada en el Mirandés, donde el curso pasado firmó 5 goles y 4 asistencias en 38 jornadas. Con Chaira, pese a que sus agentes aseguran no contemplar Segunda, la opción es esperar a que no tenga posibilidades en Primera, algo que se verá en el tramo final del mercado. Si jugara en la categoría de plata el Zaragoza es favorito.

Nico Serrano, en un partido con el Racing de Ferrol. / ATHLETIC CLUB

El perfil de Nico Serrano, zurdo, aunque con capacidad para jugar en las dos bandas, es menos urgente, pero es un futbolista que tiene desborde y velocidad y que ha hecho un buen papel en el Racing de Ferrol, donde estuvo cedido en la segunda vuelta, con 4 goles y dos asistencias en 14 partidos. El equipo ferrolano es el más interesado en repetir cesión, aunque hay otros clubs de Segunda interesados en esa carrera, no solo el Zaragoza, también el Almería, el Granada o el Huesca, entre otros. A Serrano le queda un año más de contrato, hasta 2026, pero Valverde es más partidario de que se quede en la primera plantilla y el que salga sea Ares, pero la decisión no está tomada. Llegará esta misma semana y el Zaragoza está muy atento a ella.