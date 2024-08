El Real Zaragoza prescinde del analista Álex Sosa

El Real Zaragoza ya no cuenta en esta temporada con los servicios del analista Alejandro Sosa, nacido en Guatemala y que al poco de llegar a España pasó a formar parte del departamento técnico de la entidad para el estudio y los análisis de los rivales, centrándose semana a semana en el que le tocaba al conjunto zaragocista, con los diferentes entrenadores que ha tenido desde entonces el equipo en esta etapa en Segunda.

A Sosa, de 36 años y con más de 10 en la SAD, a la que llegó de la mano en 2014 del entonces psicólogo Luis Cantarero, ya que ambos coincidieron en el curso de entrenadores, se le comunicó al final de la temporada la decisión de su despido, aunque según fuentes consultadas por este diario después se le habló de crear un departamento de análisis y captación separado del primer equipo y bajo su supervisión, aunque la baja oferta económica del club le llevó a rechazar la oferta y entonces se planteó un despido que al final no ha acabado en demanda.

Sosa, al que la ESPN le dedicó un reportaje por su origen y su trabajo en el Real Zaragoza en 2020, ya no forma parte del cuerpo técnico de la entidad y en su salida han prevalecido la opinión de Víctor Fernández, que apostó por Pablo Quílez para el puesto de analista GPS en la primera plantilla, y el visto bueno de Juan Carlos Cordero. Así, en la foto que el club publicó a mediados de julio donde se veía todo el cuerpo técnico del actual entrenador no estaba Álex Sosa, que por entonces seguía en el club con esa idea que al final no aceptó en un departamento de análisis y captación al margen del primer equipo.

El cuerpo técnico zaragocista, al comienzo de esta temporada. / REAL ZARAGOZA

Sosa, del que muchos de los que han pasado por el Zaragoza destacan su capacidad de trabajo y su excelente predisposición, llevaba haciendo esa labor de analista desde 2015, aunque antes ya la realizó por un breve espacio de tiempo en categorías inferiores. No ha sido la única salida en todo caso. Antes de empezar la temporada, Jorge Ripollés, miembro de la secretaría técnica del club, también dejó la entidad al prescindirse de sus servicios, mientras que ahí llegó David Peláez, que fue director deportivo del Lugo y que trabajó ya con Cordero en el Granada, si bien la entidad no ha anunciado esa llegada, aunque lleva ya más de dos meses trabajando para la entidad zaragocista.