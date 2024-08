Toni Moya: "El objetivo del Real Zaragoza tiene que ser el máximo, el ascenso"

37 partidos disputó el curso pasado, 30 de titular y su mejor momento lo vivió con Víctor Fernández, donde jugó de inicio en casi todos los encuentros, pero en Cádiz no tuvo ni un minuto. ¿Qué le dice eso?

Es algo que parece que no te lo esperas, pero me tocó y hay que aceptarlo. A cada jugador que le pregunte le dirá que quiere jugar siempre y yo no soy una excepción, pero cuando toca no hacerlo hay que apoyar al equipo sabiendo que yo he trabajado bien y que es el míster el que decide. Me queda seguir igual para que el siguiente partido pueda cambiar la situación.

Esos números de su primer año son de un rol de protagonista. ¿Espera mantenerlo esta temporada?

Sí, claro que sí espero mantenerlo, mi objetivo es jugar el máximo y hacerlo lo mejor posible para ayudar al Zaragoza a estar lo más arriba posible.

¿Qué le transmite Víctor?

Tranquilidad, ante todo. Tras no jugar ante el Cádiz no he hablado con él, pero sé la competencia que hay y acepto lo sucedido, tengo que trabajar más duro si cabe y esperar mi momento.

En la medular han llegado Gori Gracia, Keidi Bare, puede hacerlo un último centrocampista más… ¿Siente que la competencia es mayor que la temporada pasada?

Hemos fichado a buenos jugadores y se ha dado un salto en el medio, se nota la competencia de todos y eso hace mejor al grupo, que es lo más importante.

Víctor decía hace unos días que quería un Zaragoza donde fuera difícil jugar. ¿Es así ya con respecto a la temporada pasada?

Creo que en la pasada Liga ya hubo muchas circunstancias en lesiones sobre todo y sanciones y no es que fuera más fácil, pero sí que teníamos menos efectivos. Ahora al tener tantos jugadores a gran nivel la competencia es máxima.

A Keidi Bare ya lo conocía usted. Coincidieron en el filial del Atlético, ¿qué le parece como jugador?.

Es un gran futbolista y el otro día en Cádiz ya se vieron muchas de sus características, hacía falta sumar jugadores de ese nivel y es importante que lleguen porque beneficia al grupo. Además del fútbol que puede dar, la energía y el espíritu que transmite se notan mucho y redundan en beneficio del colectivo.

Usted ha sido uno de los pocos que han tenido la continuidad garantizada este verano en esa revolución que está llevando a cabo el Zaragoza. Se habrá sentido como un superviviente casi.

No, no, lo he vivido con normalidad. Llegué a la pretemporada lo mejor posible, para trabajar duro para ponerme a tono y sin mirar demasiado al resto, porque se mueven muchas cosas de quién viene o quién se va. Lo importante es que hemos trabajado muy bien, tanto los que ya han salido como los que saben que deben irse y los que han venido han creado un ambiente muy bueno, hemos ido todos en bloque y la adaptación ha sido buena, estoy convencido de ello.

Nueve fichajes ya, hasta seis más que pueden llegar... ¿Cree que era necesario tanto cambio?

Lo que está claro es que en la temporada pasada no se dio el objetivo que se quería, sino que se peleó por algo que nadie pensaba y la temporada fue muy mala. Hemos intentado cambiar esa inercia en pretemporada para darle la vuelta y empezar de cero y las bases de trabajo que estamos poniendo son muy buenas.

Esa revolución también ha supuesto muchas salidas y las que faltan por darse, lo que puede general algún episodio como el de Cádiz con Jair o que lleguen despidos. ¿Cómo ha palpado todo eso?

Yo es que el ambiente en el grupo lo he notado muy bien desde que empezamos la pretemporada. Aun sabiendo las situaciones de muchos jugadores y de sus salidas, creo que todos han sido muy profesionales y han dado el máximo. En ese aspecto no hay nada que reprochar en absoluto a nadie, porque la base de todo es respetar a los compañeros y cada situación, trabajando al máximo mientras estén aquí y eso es lo que han hecho.

¿Entiende que Jair adujera en Cádiz no verse preparado para jugar de inicio, aunque lo acabó haciendo después?

Jair me parece un gran central, un gran compañero y no soy yo el que decide, sino que lo hacen los de arriba. Cada futbolista vive una situación de diferente manera y en este caso decidió hacerlo así y es respetable.

Por cierto, la salida de Jair, cuando llegue, y la de Maikel Mesa, que ya se fue, cambia la fisonomía de la capitanía. Usted tiene bastante ascendencia en el grupo.

No sé, no hemos hablado nada de eso ni se me ha transmitido. Sé el rol que me toca, porque pese a llevar solo un año ya paso a ser de los veteranos por los muchos cambios que hay. Tengo que seguir siendo como soy, ayudar a los que llegan y apretar para ir todos en la misma dirección, esa idea desde luego la tengo muy clara.

Fernando López hace una semana dijo que había que luchar por el ascenso quitándose caretas y Víctor, un día después, aseguró que ahora mismo están muy lejos de esa pelea. ¿Su visión cuál es?

Ahora mismo no lo sabemos si estamos para subir o no, el objetivo común es quedar lo más arriba posible, pero teniendo los pies en el suelo y con paciencia porque queda mucho. Ya lo vivimos la temporada pasada, donde a pesar de comenzar muy bien se dieron circunstancias para que el equipo estuviera lejos de esa meta. Hay que trabajar cada día y lo importante es llegar en posiciones de arriba al final.

No me ha contestado. ¿El objetivo es el ascenso?

Sí, por supuesto. El objetivo tiene que ser el máximo y ese es el ascenso, eso está claro. En Segunda un equipo como el Zaragoza no está para seguir ahí año tras año, pero esa meta solo se logrará cuando se mire cada partido y cada paso, sin despistarse con cosas más lejanas.

Y en el paso actual, el del 21 de agosto, ¿ve el Zaragoza más preparado para subir que el año pasado en esta fecha?

Pues no sabría decirle si somos mejor o peor equipo que hace justo un año. Eso solo lo dirán los resultados a final de temporada.

Quizá lo sucedido la Liga pasada, con ese inicio fulgurante y cinco triunfos, les hace a los que ya estaban ir con el freno de mano en la ilusión.

Es que nos tiene que servir de lección, para aprender del pasado, aunque tampoco hay que estar demasiado pendientes de lo sucedido hace un año, sino que tenemos que resetear y vivir el presente, pensar en cada partido que tenemos y en ir creciendo. Esa victoria en Cádiz fue un gran comienzo, porque ganas 0-4 en el campo de un recién descendido y es una alegría inmensa, pero la idea es de tranquilidad porque no deja de ser solo un encuentro, no hemos hecho nada, queda un mundo.

Pero no solo fue la victoria, también la imagen. En estos años no se han visto muchos partidos del Zaragoza así y más teniendo en cuenta los refuerzos que faltan.

Las sensaciones fueron muy buenas, desde luego, se ha creado una nueva base de conceptos a través de la idea del míster, que creo que está calando bien y a partir de ahí seguir creciendo, porque aunque hayamos logrado ese buen resultado y con es aimagen siempre se puede mejorar y dar más.

"Víctor es un histórico en el fútbol y en el club y su figura ante la afición así lo merece por lo mucho que ha logrado. Está trabajando muy bien, sabe lo que tiene que hacer y hablar con cada jugador y lo que lleva entre manos"

Víctor en la temporada pasada fue un buen paraguas para calmar la situación de crisis y lograr la permanencia, ahora el reto es otro. ¿Cómo lo ve a él?

Es un entrenador histórico en el fútbol y en el club y su figura ante la afición así lo merece por lo mucho que ha logrado. Creo que está trabajando muy bien, que sabe lo que tiene que hacer y hablar con cada jugador y lo que lleva entre manos. Se está haciendo un trabajo muy bueno, con su idea que el equipo está asimilando muy bien.

Sus condiciones se adaptan muy bien al estilo de Víctor de ser protagonistas con el balón.

Es así, ese estilo me beneficia o me viene mejor, porque es un fútbol muy combinativo y de asociación. En ese aspecto me encuentro más cómodo.

El Zaragoza no marca de falta directa en partido oficial desde noviembre de 2018, cuando lo hizo Pep Biel. Usted no lo pudo conseguir la temporada pasada y ahora viene un especialista, en este caso zurdo, como Aketxe. Es hora de romper esa maldición…

Esperemos que se rompa. Ager es un excelente lanzador y es una suerte que esté aquí, ojalá lo logremos, porque todo lo que sea sumar en el balón parado, ya sea de falta directa o de jugada, es importante.

Usted lo hizo en pretemporada en Pinatar ante el Stade de Reims en el verano pasado, pero ya no durante la Liga. ¿Ya han hablado de quién es el primero que las tirará?

No, la verdad es que no. Muchas veces es en el mismo partido, dependiendo de las sensaciones, de la confianza, de dónde está el balón parado… Será una cosa de los dos y de otros jugadores y ya se verá.

"Siempre se puede mejorar, soy ambicioso y quiero dar más. Muchas veces también dependes del equipo, porque te faltan detalles que en función del resultado no se ven igual. Yo estoy trabajando para dar el máximo"

La temporada pasada, pese a jugar tanto, en la que más en su etapa de profesional, manifestó sobre todo al principio que estaba lejos de su mejor versión. ¿Qué porcentaje se ha visto de Toni Moya hasta ahora en el Zaragoza?

También dije que por mucho que estuviera más o menos acertado o mejor o peor siempre se puede mejorar y soy ambicioso y quiero dar más. Muchas veces también dependes del equipo, porque te faltan detalles que en función del resultado no se ven igual. Yo estoy trabajando para dar el máximo al grupo y, si funcionan bien las cosas globalmente, beneficiarme yo en lo individual.

Acaba contrato en junio.

Bueno hay una opción de renovación por un año más, por rendimiento, por partidos jugados en esta temporada, aunque a día de hoy acabo en esa fecha. No sabemos qué pasará, estoy centrado en el presente y no pienso más allá, aunque sí me gustaría seguir, pese a que el año pasado fue complicado para todos. Estoy muy a gusto aquí, muy feliz, por estar en un club como este.

Y ya si pudiera celebrar un ascenso, como hizo en el Alavés… ¿Se visualiza en ese momento en el Zaragoza?

Claro, por eso también decidí venir al Zaragoza. Si no pensara en ese retorno a Primera no habría venido aquí y ese es el objetivo de todos, ojalá que más pronto que tarde lo podamos cumplir.