Bakis pone rumbo al Görnik Zabrze polaco

El Real Zaragoza y el Górnik Zabrze han alcanzado un acuerdo para la cesión de Sinan Bakis y el delantero, en una operación adelantada por este diario, pondrá rumbo a la Ekstraklasa, la élite del fútbol polaco, durante una temporada, en un préstamo sin opción de compra. A la operación, en la que falta la firma de toda la documentación y la revisión médica, supondrá que el Zaragoza se ahorre el 80% de la ficha del jugador, ya que el club polaco había ofrecido asumir el 50 % del salario, ha subido algo su propuesta y el delantero turco ha hecho un esfuerzo en sus emolumentos para que la negociación salga adelante. Bakis, que viajará a Polonia en las próximas horas, tiene dos años de contrato, por lo que regresaría el próximo verano al Zaragoza con una temporada más por delante.

La oferta del club polaco para Bakis llegó el sábado pasado y la necesidad y la posición de fuerza del Zaragoza ya no son las mismas que en julio, donde exigía al equipo de destino hacerse cargo de toda la ficha del delantero turco, la gran apuesta para el gol el verano pasado y que no se estrenó en esa faceta en una temporada aciaga para él. El Ankaragücü llegaba hasta el 80% de su salario y la propuesta fue rechazada, por lo que el club turco, que tenía convencido al ariete, se retiró de la puja a finales de julio.

En España, Bakis, autor de 12 dianas en el Andorra antes de fichar hasta 2026 por el Zaragoza, ha sido ofrecido a varios clubs, al Málaga, al Burgos o al Huesca, por ejemplo, pero las cifras económicas eran inasumibles para ellos, mientras que el Elche, entrenado por Eder Sarabia, que lo tuvo en el club andorrano, fue el que más interés mostró, ya que el propio técnico dialogó con el ariete, pero no hubo propuesta en firme, primero porque Chema Aragón, exdirector deportivo franjiverde, no vio la operación y después porque desde el club ilicitano no se decidió apostar fuerte por el ariete.

Bakis buscará en Polonia, en un club que es ahora mismo noveno y que está entrenado por el exjugador de Osasuna Jan Urban y donde han llegado este verano los defensas españoles Josema y Manu Sánchez, además de militar el internaciobnal alemán Lukas Podolski, recuperar el nivel de ese año en el Andorra o el que ofreció en el Heracles en la Eredivise tras un curso aciago en el Zaragoza, con 19 partidos y 1.126 minutos. Llegó como la gran esperanza ante el gol para sufrir una meniscopatía en noviembre, por la que no pasó por el quirófano y volver en marzo, cuando Víctor Fernández le dio 5 partidos seguidos de inicio para ver si volvía a su mejor versión, lo que no sucedió. Desde el final de la campaña pasada el turco sabía que no tenía ninguna opción de seguir.