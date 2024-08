El rompecabezas del eje de la zaga

El Real Zaragoza, en la reestructuración masiva de la plantilla que Víctor planteó como obligatoria para buscar un proyecto de ascenso comandado por él, vivía en el centro de la defensa la zona con más cambios, donde solo Lluís López, un jugador de plena confianza para el técnico, pero también un líder en el vestuario que iba a sufrir una gran remodelación para aumentar su papel sobre el grupo, tenía garantizada la continuidad. Francés, por mucho que se empeñara el entrenador, iba a salir y lo hizo al Girona, un salto a Primera inevitable en su caso, Mouriño regresó al Atlético y a Jair se le colocó en la lista de descartes. El club, con la necesidad de fichar a tres centrales, se ha encontrado con no pocos problemas para completar su eje, que de hecho aún tiene solo a la mitad, ya que ha llegado Bernardo Vital, de debut de inicio en Cádiz, tienen que arribar dos centrales más y el capítulo de la salida de Jair vivió un episodio poco agradable en el Nuevo Mirandilla. Y las urgencias ya apremian porque el mercado cierra el 30 de agosto, en ocho días.

"Debido a las condiciones de los jugadores que tenemos como primeras opciones nos está costando más de la cuenta, porque muchos de ellos pertenecen a un club y no están libres", explicó Cordero el pasado 8 de agosto cuando se le preguntó sobre las dificultades para firmar a los tres centrales que busca el Real Zaragoza. En esas primeras opciones estaban Lekovic (Estrella Roja), Joao Basso (Santos) y Kostis (Atlético de Madrid).

La salida de Joaquim al Tigres de México provocó que el Santos no accediera al traspaso o cesión de Basso, algo que salvo que llegue otro central al club brasileño antes del 2 de septiembre no va a cambiar, el Estrella Roja sigue estirando su decisión sobre Lekovic, absoluta prioridad para Víctor y que ya está convencido de venir al Zaragoza cedido desde hace semanas, mientras que Simeone solo dará vía libre a Kostis si llega un central zurdo al club colchonero, aunque no está descartado que el zaguero griego, de 21 años, se quede en el filial de Fernando Torres, como también apuntan a hacerlo el delantero Adrián Niño, objetivo para el ataque zaragocista, o el extremo Diego Bri, que estaba en la lista de jugadores interesantes para el club aragonés.

La polémica con Jair

Así, el Real Zaragoza ha tenido que trabajar otras vías y Bernardo Vital fue la apuesta que primero obtuvo frutos, un jugador que Cordero ya tenía muy seguido y que Víctor entendió que podía aportar mucho en la defensa. Con cerca de un centenar de partidos en el Estoril a sus 23 años, internacional sub-21 con Portugal y con la capacidad para moverse en los dos perfiles del centro de la zaga, destacando también en la salida de balón, el Zaragoza llegó a un acuerdo con el club luso, donde tenía un año más, que en Portugal, en A Bola, se situó en 600.000 euros por el 80% del pase, cifras que por cierto se desmienten desde el club zaragocista.

Vital firmó por dos años (podría haber otros dos opcionales) y ya debutó en Cádiz, donde Jair, tras todo el verano en la rampa de salida acumulando muchos minutos en los amistosos y tras ratificarle Víctor solo dos días que su situación era la misma, adujo no estar preparado para salir de inicio, aunque nunca se negó a jugar y de hecho lo hizo en la segunda parte por las leves molestias del recién llegado defensor luso. Eso no evitó la polémica posterior en el vestuario zaragocista con una discusión entre el central y el director deportivo zaragocista, amenaza de expediente incluida, aunque no se llevará a cabo.

El episodio vivido con Jair, que tiene una oferta del Almere de la Eredivisie y no llega a un acuerdo para su salida del Zaragoza, solo es un reflejo más del problema generado por las dificultades para firmar esos tres centrales. Cordero no le ha quitado, por ejemplo, ojo a Mouriño, muy del agrado de Víctor, en todo el verano, pensando en otra cesión desde el Atlético tras el buen nivel del uruguayo el curso pasado. Sin embargo, su destino está en Primera y el Getafe es el probable nuevo club para Mouriño, mientras el Real Zaragoza tiene como 'plan B' para Lekovic a Antal Yaakobishvili, zaguero del Girona B que ya ha debutado en el primer equipo y que tiene las mismas características que el serbio, destacando en el juego aéreo, faceta que Víctor desea mejorar a toda costa. Sería una cesión simple, sin opción de compra, mucho más asequible que la de Lekovic, aunque el Zaragoza va a apurar por el serbio, sin muchas esperanzas, un poco más, aunque la llegada del defensa de origen húngaro y de 20 años como Lekovic parece cada vez más cercana, algo que el propio jugador ha dejado caer en el vestuario del filial del cuadro catalán.

En el central zurdo, Kostis está a la espera de la decisión final del Atlético, que no llegará hasta que Simeone tenga a sus órdenes a Lenglet (Barcelona) o Hancko (Feyenoord), objetivos colchoneros preferentes para esa demarcación. Kostis, de hecho, ya fue citado en el primer partido de Liga ante el Villarreal. Javi Montero (Besiktas) era una opción que encajaba a la dirección deportiva y mucho menos o casi nada a Víctor y acabó firmando por el Racing tras salir del club turco, mientras que Enrique Clemente es una alternativa que el entrenador valora porque conoce al canterano, ahora en Las Palmas, de su anterior etapa en el Zaragoza y va a salir del conjunto canario con total seguridad.