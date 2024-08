Víctor Fernández: "Estoy estresado, pero si viene el 70% de lo que buscamos estaré muy feliz"

Nervioso e ilusionado, a partes iguales, se mostró Víctor Fernández en su comparecencia ante los medios en la previa del encuentro en el que el Real Zaragoza visitará al Cartagena en una rueda de prensa que tuvo muy poco de previa y mucho de mercado de fichajes.

Algo lógico cuando falta una semana para que se cierre la ventana de incorporaciones y cuando al equipo todavía faltan por llegar bastantes refuerzos, los que el técnico cuantificó como "más de tres y menos de siete". "En el Real Zaragoza estarán quienes quieran estar, y los que puedan estar. Con eso, digo muchas cosas. No nos vamos a apartar de la línea. El proceso será largo y complicado", valoró Víctor, que incidió en lo valiente de la apuesta que ha decidido hacer el club. "Sabemos que jugamos con máximo riesgo desde el primer día, vamos a esperar. Los objetivos los tenemos claros y veremos hasta dónde somos capaces".

Ante la lentitud del mercado, el entrenador zaragocista reconoció que hubo una reunión hace diez días en la que se decidió no cambiar la hoja de ruta. "Hubo unanimidad entre todos de que los tiempos son importantes, pero mucho más los jugadores que deben venir. Quiero que vengan los mejores dentro de nuestras posibilidades. No nos hemos desviado ni un centímetro", afirmó tajante.

La espera

Por ello, a buen seguro habrá que esperar a las últimas horas del mercado para conocer cuál será la verdadera cara del nuevo Real Zaragoza. "Hay operaciones que avanzan, se estancan, otras aparecen... Tenemos mucha paciencia. Es fundamental que el tiempo no condicione. Lo importante no es cuándo lleguen sino el quién", recalcó Víctor.

Eso sí, el entrenador confesó que esta incertidumbre no la lleva demasiado bien. "Tengo más de estrés del que debería. Estoy contento con lo que me transmiten, pero también estresado. Quizá tengo un punto menos de tranquilidad que Cordero, Fernando López o Mariano Aguilar. Merece la pena esperar. Si llega el 70% de lo que buscamos estaré muy feliz", explicó.

Dos de los nombres de los que faltan por llegar parecen claros, Kosa y Clemente. Víctor Fernández no se quiso mojar aunque su sonrisa dejó intuir que están muy cerca. "No puedo decir nada porque no son jugadores míos. Si hablo como aficionado y no como Víctor Fernández, diría que son muy buenos jugadores que me gustaría verlos en La Romareda", indicó.