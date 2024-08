Aketxe es baja por lesión tras no superar sus molestias y Jair no viaja por un problema en el ojo

Ya avisó Víctor Fernández que la prueba definitiva con Ager Aketxe sería en el más exigente entrenamiento del domingo y el mediapunta vasco no la ha superado para ser baja ante el Cartagena este lunes (19.00) después de su buen estreno ante el Cádiz, donde salió en la segunda parte y anotó un gol. El jugador tiene molestias en el cuádriceps derecho, una contractura desde el miércoles, desde la jornada con doble sesión, y por eso no entrenó el viernes y el sábado lo hizo solo en una parte del entreno. Aketxe podría ser sometido a pruebas para determinar el alcance exacto de su lesión y descartar que haya una rotura de fibras.

En el Nuevo Cartagonova tampoco estará Jair, que sufrió el sábado un fuerte impacto en el ojo derecho con un balón y este domingo no ha entrenado al persistir el dolor y la hinchazón y se le ha diagnosticado una uveitis traumática. El central está pendiente de cerrar su salida, lo que llegará esta semana, pero en Cádiz ya jugó media hora tras decirle a Víctor que no se veía preparado para saltar de inicio. La ausencia de Jair ha obligado a llamar a Sabater, defensa del filial fichado este verano del Cartagena y que será el tercer central en el Nuevo Cartagonova, donde se formó como jugador.

Mientras, la gran novedad es Cristian Álvarez, que vuelve a una citación en la que no estaba desde el 19 de mayo, cuando fue titular ante el Racing de Ferrol y se lesionó en el isquio derecho en un entrenamiento unos días después. Esta semana el meta argentino ha entrenado con normalidad con el grupo tras una larga recuperación y la baja de Femenías, lesionado en el aductor en Cádiz, ha hecho que vaya citado y que la terna de porteros la complete Acín, arquero del Aragón y que con Pau Sans y el antes mencionado Sabater componen los jugadores del filial que viajan con el primer equipo. En principio, la portería la ocupará Poussin, que ya jugó en el Nuevo Mirandilla tras la lesión de Femenías.

Nieto, de nuevo fuera

Además de Jair, Aketxe y Femenías es baja también Borge, mientras que Víctor no se ha llevado a Baselga y a Sabin Merino, descartes que aún no han encontrado destino y Bakis está ya en Polonia para pasar mañana lunes las pruebas médicas y firmar su cesión al Górnik. Tampoco ha entrado en la lista de 21 jugadores Nieto, que entrena con el equipo, pero que aún no se le ve en condiciones de jugar tras la grave lesión que sufrió precisamente en Cartagena en el isquio derecho el 10 de septiembre pasado. El Zaragoza es partidario de que el canterano encuentre un equipo para que vaya teniendo minutos en cuanto pueda volver a jugar.