Alfredo Ortuño: "Podré decir con mucho orgullo a mis hijos que jugué en el Real Zaragoza"

Tras sufrir mucho la temporada por salvarse, arrancaron la Liga con derrota en Burgos y ahora se estrenan en casa, ¿cómo afrontan la visita del Real Zaragoza?

El objetivo es el mismo, la permanencia del equipo y nuestro estadio tiene que ser vital para eso por mucho que venga un Zaragoza que es un grande de la categoría y que ha empezado muy fuerte. Es un partido de altos vuelos en el que queremos ganar y empezar a tener un año algo más tranquilo, que no tengamos que estar infartados hasta la última jornada como el pasado. Lo que queremos es disfrutar y hacer disfrutar a nuestra gente.

Doce fichajes llevan, nuevo entrenador con el Pitu Abelardo... Es un Cartagena muy nuevo.

Somos un equipo en construcción, con muchos cambios porque han venido muchos futbolistas y los que estamos también somos por así decirlo ‘nuevos’ porque al llegar otro entrenador pues supone empezar de cero, con el distinto método y manera de entender el fútbol que implica un nuevo míster. Estamos en ese camino de construir el equipo que queremos ser y esperamos hacerlo sumando de tres.

El Zaragoza vive un proceso de renovación parecido en la plantilla, aunque no ha cambiado el míster. La teoría de los proyectos de éxito no se sostiene con tanto cambio año a año.

Siempre es mejor mantener una base amplia y hacer solo retoques. Yo por ejemplo este año tengo 12 compañeros que me tienen que conocer y es recíproco por mi parte, además de conocer lo que nos exige el míster. Esta realidad no solo le pasa al Cartagena, sino que muchos equipos de Segunda viven cambios importantes en el verano y a eso nos tenemos que adaptar.

¿En qué se diferencia el Cartagena de Abelardo del de Julián Calero?

El actual es un Cartagena bastante ordenado en el campo, con la idea de simplificar el fútbol que hacemos, lo que siempre es complicado y es un éxito lograrlo en algo tan complejo como este deporte. Nuestro éxito va a estar en ser un equipo práctico y ordenado, eso es lo que el Pitu quiere que seamos y lo que tenemos que llevar al campo.

¿Vio el primer partido de Liga del Zaragoza? Es difícil hacer una primera parte tan perfecta como la que hizo en Cádiz.

Hay que darle muchísimo valor, pero no solo a ese tramo de partido sino que el encuentro global fue supercompleto. Dominar así al Cádiz, un recién descendido y con jugadores con muchos partidos en Primera, no es nada sencillo. Es que el rival tuvo una ocasión, la del tiro de Iza, y, en todo lo demás, no sabía cómo meterle mano al Zaragoza, que cada vez que pasaba del medio, con balones largos, con cambios de orientación, tocando entre líneas... le hacía peligro. Los goles fueron desde todas las vías y no le generaron nada ellos. Es un partido para grabarlo y ponérselo a la gente, a entrenadores y jugadores, y decirles ‘esto es un nueve y medio o un diez’. En mi opinión ese encuentro dice mucho del Zaragoza que nos vamos a encontrar de la plantilla que tiene, de la idea del club y del entrenador… Hay que tenerle muchísimo respeto.

El año pasado el Zaragoza gana en Cartagena y suma su quinta victoria seguida en el inicio, iba como un tiro y se truncó. ¿Piensa desde fuera que este puede ser el año tras 11 temporadas sin serlo?

Para mí el Zaragoza lleva en las últimas dos o tres temporadas confeccionando unas plantillas con un nivel muy alto, aunque no lo hayan reflejado en el césped. Ese club se ha llevado a jugadores muy deseados por equipos grandes, como este año a Aketxe, a Keidi Bare o a Soberón, ha firmado a Bazdar que seguro que con su juventud y proyección tendría muchas ofertas, hace un año lo hizo con Bakis, Maikel Mesa, Valera… El problema es que esta categoría es muy larga, hay que ser muy constante. Hace un año creo que le pudo la presión y el querer subir en noviembre y esto es muy largo, hay que ir mirando solo cada semana. Lo que veo es que el Zaragoza es un candidato muy claro y a tener en cuenta esta temporada para lograr el ascenso directo.

¿En su quiniela del ascenso directo sale el Zaragoza?

Llevamos una jornada… Viendo solo ese partido lo pondría para subir primero y de largo, por supuesto. Pero queda un mundo, igual dentro de 10 jornadas la realidad es muy distinta, hacer una quiniela en Segunda es tan difícil... Yo conozco bien esta categoría y en esta temporada existe un nivel medio más elevado, creo que está más igualado todo si cabe y no veo a ningún equipo que vaya a arrasar, que se vaya a destacar desde el principio y vaya a subir de forma muy clara, ni a los recién descendidos ni tampoco al Zaragoza.

Entre los nombres de jugadores que se ha llevado el Zaragoza este año está suya excompañero Iván Calero. Obviamente lo conoce bien, vivió en el Cartagena su mejor año como profesional la pasada Liga.

He estado dos años con él y es un jugador muy importante para cualquier plantilla por su fiabilidad, es el que primero está siempre disponible, lo que ya tiene de por sí un valor muy alto, y sabes que siempre te va a dar rendimiento. El peor día de Calero es un 6 y cuando tiene un día bueno sube mucho esa nota. Es un fichaje acertadísimo y es una pena que nos haya dejado, porque para nosotros fue muy importante. Le va a aportar al Zaragoza una regularidad, tanto ofensiva como defensiva, y la tranquilidad para el cuerpo técnico y sus compañeros de saber que Calero está siempre.

Hace casi una década, en la temporada 15-16, pasó por el Zaragoza en la primera vuelta de esa campaña. ¿Se podía imaginar que nueve años después aún seguiría en Segunda?

Sinceramente no, pero tampoco me imaginaba ver al Deportivo en Segunda B tras bajar de Primera y mantener casi toda la plantilla. Es lo que tiene el fútbol y por eso nos atrae tanto. Mire el Cartagena el año pasado, nadie había mantenido la categoría haciendo tan pocos puntos en la primera vuelta y obramos el milagro. Yo me alegro de que el Zaragoza esté en Segunda porque me encanta ir a La Romareda y es un equipo muy importante en esta categoría, pero lo mejor para el fútbol sin duda sería que estuviera en Primera, porque es de los grandes de España por historia y afición y es su sitio. Sin embargo, eso hay que ganárselo en el campo y el Zaragoza no lo ha conseguido en todo este tiempo.

Doce temporadas lleva usted en Segunda, 90 goles y dos años más de contrato en el Cartagena. Se le ve con cuerda aún…

Renové hace poco sí y me apunto en lo personal lo mismo que pienso en los objetivos grupales, voy semana a semana, aportando el máximo y hasta que el cuerpo me aguante. Seguro que llegará el momento que el fútbol me diga se acabó, pero ahora me encuentro bien, también en el contexto del Cartagena, por eso decidimos seguir dos años más, con la idea de ayudar a que el club crezca y se estabilice en Segunda.

Lo que sí ha logrado en los últimos años es una estabilidad anotadora. En las tres temporadas que lleva en el ‘Efesé’ ha llegado o ha superado la decena de tantos oficiales.

Eso yo creo que es consecuencia del propio crecimiento personal, vas ganando bagaje, más madurez. No soy el mismo jugador que con 24 años, entiendo el fútbol de otra manera y veo más cosas. Creces como futbolista, te estabilizas y eres más regular, lo que no lograba antes y sin duda me penalizó cuando era más joven.

Ha jugado muy poquito en Primera, solo 5 partidos. ¿Es una espina clavada no dar esa regularidad cuando pisó la élite?

Creo que tuve momentos para ello, tras el paso por el Zaragoza y Mallorca tuve esas opciones de quedarme en Primera, pero malas decisiones mías fuera del campo no me lo permitieron, lo mismo me pasó tras la etapa en el Cádiz, que otra vez volví a cometer errores fuera del césped. De los fallos siempre se aprende, pero el fútbol tiene que es muy rápido y muchas veces el tren no vuelve a pasar. Estoy contento, en todo caso, con lo que me ha dado el fútbol, no le pongo ni una pega a lo que he hecho y he logrado lo que me he merecido, que es ser un delantero de Segunda y mi destino no era serlo de Primera.

En una carrera con tantos equipos, ¿qué sitio ocupa el Zaragoza?

Yo a mis hijos le podré decir con mucho orgullo que jugué en el Zaragoza, aunque solo fueran seis meses. Salí de allí por decisiones deportivas de Narcís Juliá, que me comentó que debía irme cuando estaba jugando y llevaba siete goles en la primera vuelta. No tenía ninguna intención de irme, pero a veces llegan estas situaciones que se escapan de nuestro control. Yo me siento muy orgulloso de mi paso por el Zaragoza, de lo que di, disfruté muchísimo y jugar en La Romareda como local es un privilegio que no tienen muchos jugadores y yo, como le digo, se lo podrá contar a mis hijos.