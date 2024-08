Marc Cardona es el objetivo ahora para completar la delantera

Con la negativa tajante del Atlético de Madrid para la salida de Adrián Niño, ya que Fernando Torres lo considera imprescindible en el filial, y con Alberto Marí, otro delantero que ha intentado fichar en forma de cesión el Zaragoza y que Baraja de momento no quiere dejar salir del Valencia, el Real Zaragoza, en la recta final del mercado, ha puesto sus ojos en Marc Cardona, ariete de Las Palmas y que puede salir en estos días, de hecho ha sido invitado a ello. El club canario ya sabe del interés zaragocista en su cesión desde hace varias semanas, también el jugador, y Víctor le ha llamado al punta para intentar convencerle, aunque de momento la idea de Cardona está más en seguir en Las Palmas y en Primera.

Cuenta Las Palmas con un excedente de puntas, cuando no hay demasiados en el mercado, y Cedric y Sory Kaba también pueden salir del conjunto canario, pero el ariete que quiere el Zaragoza es el catalán Cardona, aunque queda dicho que para ello habrá que convencer al futbolista, de 29 años y formado en la cantera del Barcelona para ser fichado en 2019 por Osasuna por 2,5 millones, que lo cedió primero al Mallorca y luego a la Eredivisie, al Go Ahead Eagles antes de ser traspasado a Las Palmas por algo menos de 300.000 euros en 2022. Con contrato hasta 2026, es su tercera temporada en el conjunto canario, con 7 dianas en el ascenso de la 22-23 y 4 el curso pasado en Primera. Con Macburnie, Mata y Sandro, además de Cedric y Sory Kaba, que no cuentan para Carrión, apenas va a tener minutos (ante el Leganés este domingo ni salió pese a la derrota), pero su decisión en estos momentos es quedarse y seguir en la élite.

Tras cerrar a Kosa (Sparta) y a Clemente (Las Palmas), el Zaragoza aún mira a otro central, con Lekovic (Estrella Roja) tan deseado como de difícil fichaje, mientras que busca al menos un delantero más, dos extremos, uno de perfil diestro como urgencia (el rojiblanco Ares parece el favorito ahí) y un mediocentro que abarque campo y de envergadura física. Lekovic es el gran sueño de este verano para la zaga y hace semanas que el Zaragoza hizo una oferta de cesión por el defensa serbio, que militó a préstamo en el Villarreal B pero el Estrella Roja prefiere traspaso.

Eso, un traspaso, es lo que apunta a obtener por el burkinés Djiga, fijo en el eje y con una propuesta importante del PSV, de casi 7 millones. Si el cuadro serbio vende a ese jugador, Lekovic ganaría enteros para quedarse, teniendo en cuenta que posee 6 centrales y el descarte de Djuric parece seguro. En todo caso, juega la eliminatoria de vuelta de la previa de la Champions el miércoles en Belgrado y es factible que no haya novedades hasta después.

Yaakobishvili, casi descartado

Con Lekovic convencido desde hace semanas por Víctor para venir y el Zaragoza decidido a esperarle hasta el final la opción de Antal Yaakobishvili ha perdido fuerza y, de hecho, desde el entorno del joven zaguero del Girona B, que ya ha debutado con el primer equipo, hay pesimismo. El central, de origen húngaro, estaba decidido a venir y la operación, una cesión simple y sin opción de compra, era de fácil cierre económico con el Girona, que tampoco desea que el jugador venga de quinto central. Con todo, esa negociación queda pendiente de un diálogo final con los agentes del defensa.

El Zaragoza también busca la felicidad de su técnico con dos extremos más, el primero de ellos de perfil diestro de absoluta necesidad y con Malcom Adu Ares (Athletic) como alternativa a la espera de la decisión de Valverde, que lo utilizó unos minutos, una veintena, ante el Barcelona y que también debe comunicar su visión sobre Nico Serrano, ahora lesionado y extremo zurdo, por el que el conjunto zaragocista también se ha interesado .