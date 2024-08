Constancia entre el cambio. La previa del Cartagena-Zaragoza

Soltó el Real Zaragoza un partido casi perfecto en el Nuevo Mirandilla, sobre todo en una primera mitad excelsa, la mejor que se recuerda en esta procelosa y durísima travesía por el desierto de la Segunda División. Lo hizo en un verano de muchos cambios, con el equipo a medio hacer y poco o nada novedoso en esta semana pasada, más allá de alguna salida (Grau o Bakis) y de algún fichaje ya hecho (Kosa o Clemente), a falta solo de que se incorporen a la dinámica del equipo, pero que no estarán en el Nuevo Cartagonova para jugar ante el Cartagena del Pitu Abelardo, la segunda de las tres salidas consecutivas que tiene en este inicio porque así lo pidió por las obras en La Romareda. El conjunto de Víctor aspira a mantener la constancia en el juego que exhibió en Cádiz en medio de esa revolución que ya apura sus últimos días con muchas tareas pendientes y con no menos de 4 fichajes más al margen de los cerrados en los últimos días.

Ese es el objetivo, porque si el Zaragoza es capaz de repetir en Cartagena la imagen de su estreno liguero se puede afirmar sin ningún temor a equivocarse que logrará su segunda victoria en esta Liga. A ese nivel, con ese fútbol y capacidad de llegada, con el buen entramado defensivo mostrado en Cádiz y la pólvora y las múltiples asociaciones en ataque el Zaragoza es un huracán que también pasaría por encima del Cartagena.

Sin embargo, el fútbol está repleto de ejemplos donde un gran comienzo se ve continuado con un partido de peor cara y sería injusto pedirle a este Zaragoza que mantenga la excelencia de su estreno. Lo que sí se le puede pedir es seguir caminando con otro triunfo para divisar el horizonte con el optimismo que permiten las victorias, con el liderato que volvería a amarrar tras perderlo con los partidos que se han disputado ya y que dejaron al Huesca y al Albacete en lo más alto y con la posibilidad zaragocista de superarlo si asalta el Nuevo Cartagonova esta tarde.

Hugo González, refuerzo cartagenero El Valencia anunció la cesión del extremo Hugo González al Cartagena hasta final de temporada para que siga con su formación, tras alternar el primer equipo y el filial el pasado curso. El futbolista, de 21 años, es el decimotercer refuerzo del conjunto cartagenero, un objetivo que el Zaragoza y Víctor se plantearon al principio del mercado, pero sobre el que no se lanzaron. El Eibar y el Elche también lo quisieron.

Allí, en ese escenario, el Zaragoza logró el 10 de septiembre, hace casi un año, su quinta victoria seguida en su fulgurante inicio de la campaña pasada, cuando todo parecía de color de rosa y el ascenso daba la impresión de ser un objetivo muy realizable. Pero el reloj zaragocista se paró tras aquel triunfo y vivió una temporada de sinsabores, de tres entrenadores y con no pocas dosis de sufrimiento. La historia tiene momentos de todo tipo que sirven como enseñanza y lo vivido en el curso pasado es un buen argumento para mantener los pies en el suelo y no dejarse llevar por la euforia. Mucho menos cuando al Zaragoza le falta el remate final de la plantilla para que Víctor tenga todas las armas en el vestuario con las que construir el deseado ascenso, para lo que queda un camino eterno, porque estas temporadas de 42 jornadas así lo son.

Dejando de lado la incongruencia, tantas veces repetida y en la que insistió Víctor,de que la Liga se dirima sin la ventana de fichajes cerrada y con el estrés que confesó el propio entrenador por el deseo de que todas las operaciones lleguen a buen puerto, el Zaragoza tiene en Cartagena la novedad de Cristian, que retorna a una cita tras más de tres meses de baja, aunque el portero será Poussin, que tiene una más que vital reválida después de que la vida y las circunstancias le hayan dado una oportunidad más con la que no contaba.

Abelardo: "Se verá a un Cartagena agresivo" El Pitu prometió a los aficionados que verán a un Cartagena «agresivo, dejándose la piel en el campo, con una ilusión tremenda y ganas de puntuar» en esta segunda jornada de la competición. «Es un rival exigente y prefiero que sea así para ver cómo estamos nosotros», sostuvo Abelardo, que conoce perfectamente a Víctor Fernández incluso de su etapa como futbolista y sabe de su «buen trato del balón y salida desde atrás».

El resto del once zaragocista, con Calero de regreso a la que fue su casa, apunta a ser el mismo que en Cádiz, porque Aketxe es baja por lesión cuando tenía opciones de entrar y no habrá espacio para las dudas con Jair, de honesta actitud en el Nuevo Mirandilla y que no ha viajado por un problema en el ojo. El Cartagena, con 13 fichajes tras la llegada del valencianista Hugo González a estas alturas y un nuevo entrenador, es una incógnita. Abelardo quiere un equipo ordenado y práctico, donde no estará Gonzalo Verdú, por lesión. Tras la derrota en Burgos, el Efesé buscará ante su gente (más de 9.200 socios, récord de la historia reciente) un triunfo con cambios arriba, donde Pocho Román puede entrar en el extremo, y hacerlo también Kiko Olivas en la zaga.

Alineaciones probables:

Cartagena: Pablo Campos; Aguirregabiria, Alcalá, Kiko Olivas, Ríos Reina; Musto, Andy; Sergio Guerrero, Pocho Román, Jairo y Alfredo Ortuño.

Real Zaragoza: Poussin; Calero, Bernardo Vital, Lluis López, Tasende; Bermejo, Marc Aguado, Keidi Bare, Liso; Mario Soberón y Bazdar.

Árbitro: Germán Cid Camacho, del comité castellano leonés.

Estadio: Cartagonova.

Hora: 19.00.