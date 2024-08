La crónica del Cartagena-Real Zaragoza (1-2). Una reacción de líder

Marcó Francho en el último suspiro y ganó un Real Zaragoza con aroma y fútbol de líder en la segunda parte, en la que derrumbó al Cartagena, que se había adelantado en el primer cuarto de hora, donde fue mejor, pero que dobló la rodilla tras el descanso porque Abelardo decidió nadar y guardar la ropa y Víctor fue ambicioso y acertó de pleno en los cambios para que dos goles, de Pau Sans y del propio Francho, la cantera al poder siempre, le dieran al Zaragoza, enérgico y con alma, el triunfo que le vuelve a situar en lo más alto.

Suma este equipo seis puntos en dos partidos, por mucho que aún esté a falta de no menos de 5 refuerzos, y sobre todo tiene tramos en sus partidos estupendos. Lo fue la primera parte en Cádiz y la última media hora en Cartagena, donde Iván Azón, de vital salida, Francho, Pau Sans y hasta Luna agitaron al Zaragoza, que mereció ganar por energía y vitalidad y lo conquistó cuando el empate parecía ya irremediable.

Saltó el Real Zaragoza con lo previsto, repitiendo plan con respecto a a Cádiz con Poussin solo como novedad bajo palos y con la idea de repetir también lo mucho exhibido en el Nuevo Mirandilla, pero desde el inicio del primer acto se vio que no iba a ser así. Con Jairo caído en banda derecha, con la velocidad de Cedric y con la movilidad arriba de Gastón Valles, el Cartagena no tardó en generar peligro, mejor asentado que el Zaragoza para que Sipcic tuviera la primera en una duda de Poussin en una falta. Calero evitó el gol del Cartagena sacando bajo palos cuando Gastón había retratado a Tasende y, de nuevo el delantero del Efesé sacó los colores a Vital, incómodo de central zurdo para que el remate lo sacara Poussin y Guerrero no acertara a embocar el balón con todo a favor.

Así, el gol era cuestión de tiempo y se lo ganó a pulso Jairo, que le robó la cartera a Tasende y le dejó sentado con dos recortes para poner un centro medido en el que Calero solo tuvo en sus ojos el balón y en ningún momento vio entrar como un obús a Cedric para que al cuarto de hora el marcador hiciera justicia a lo visto.

El Zaragoza tardó en levantarse, con Soberón espeso y Bazdar desaparecido entre los centrales, sin que Keidi Bare impusiera su energía y con Liso solo alborotando y poco más, el equipo se hizo con el balón porque se lo dio el Cartagena y la primera amenaza fue una contra de Bermejo en la que el madrileño eligió mal el momento del pase para que el control de Liso quedara en nada. Una jugada del canterano en el área acabó en una mano de Sipcic que no pareció penalti y que el Zaragoza tampoco protestó en demasía.

La banda de Tasende y Liso era el principal camino del rival y el Zaragoza daba demasiadas facilidades en defensa, sin que los centrales, ni Vital y con Lluís desconocido, ni Marc impusieran algo de jerarquía. Con todo, el primer acto acabó con el dominio ficticio zaragocista, porque así lo quiso el Cartagena, que aún tuvo la última en un rechace de Poussin en un remate de Andy que el arquero galo debió atrapar sin dar otra oportunidad al enemigo.

Cambios decisivos

Tras el descanso no tocó el plan Víctor, aunque Bazdar empezó a aparecer cada vez más en el juego y al que Campos le sacó la primera y en otra debió ser egoísta y disparar, pero no lo hizo. Abelardo se empeñó en querer guardar el resultado como sea, con cambios defensivos y el Zaragoza se vio con el dominio del balón y del partido, con Keidi Bare rozando el gol a la media vuelta desde la frontal. Entendió Víctor que su Zaragoza necesitaba energía y Azón y Pau Sans entraron al césped en el minuto 66 para que el partido ya solo tuviera color rojo. Bazdar puso dos veces de gol a Azón, que no acertó ante Pablo Campos, que le sacó otra al canterano cuando se marchó por fuerza y empuje de Sipcic.

El Zaragoza merecía al menos empatar y encontró el premio en una asistencia de Toni Moya a pase de Francho tras un córner rechazado por Sipcic y que Pau Sans logró mandar a la red ante Campos (m.81). El partido se descontroló más, pero el Zaragoza era mejor y Francho se agigantó en el partido para que un pase de Azón, que apareció sin descanso, se encontrara con la timidez de Pau Sans, que debió rematar e intentó regatear a Campos. El Zaragoza aún tenía una bala postrera, una contra tras robo a Pocho Román, el envío de Liso tras su veloz contra, la posterior dejada de Luna y el remate preciso de Francho (la cantera, sí, la cantera) para que el Zaragoza obtuviera el premio a su reacción, un despertar que bien vale un liderato más que merecido.