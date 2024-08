Víctor Fernández: "Es el mejor Zaragoza que he visto hasta ahora"

Tras la victoria ‘in extremis’ del Real Zaragoza gracias al gol de Francho en el último minuto de partido, Víctor Fernández afirmó que el equipo se equivocó durante la primera parte del encuentro, con un Cartagena muy superior a los aragoneses: "Han tenido 20 minutos iniciales pletóricos, ha sido una fase donde nos hemos sentido incómodos por el acierto del equipo local y porque nos hemos equivocado en nuestra forma de interpretar el juego, jugando muy por dentro. También he tenido la sensación de que en los primeros minutos el Cartagena ha tenido un ritmo más alto, como si tuvieran más ganas de ganar que nosotros".

Pero los primeros 45 minutos nada tuvieron que ver con el segundo tiempo del Real Zaragoza, del que Víctor Fernández se mostró orgulloso: "El segundo tiempo me da mucha más alegría que lo que hicimos en Cádiz porque hemos sido capaces de generar muchas ocasiones de gol, tirando 12 veces con un 60% de posesión como visitantes y un marcador adverso, es el mejor Zaragoza que he visto hasta ahora", sentenció el técnico.

Dos de los cambios zaragocistas fueron los encargados de anotar los dos goles que dieron la victoria al equipo, Pau Sans y Francho, y el técnico elogió al primero: "Pau, te juega, te abre el campo, presiona, es para felicitarlo porque es el balance de la pretemporada". Pero a pesar de ello, Víctor Fernández sabe que es necesario que todos los jugadores de la plantilla remen en la misma dirección para lograr el objetivo de esta temporada: "Lo que logramos y a donde lleguemos va a ser a través del grupo, no será a través de once o doce jugadores. En Cádiz los jugadores que entraron nos dieron mucha energía y hoy se ha demostrado que nos han aumentado las prestaciones y multiplicado los registros entrando con mucha ambición", indicó.

Los últimos días de mercado

A menos de cinco días para el cierre de mercado, y con una plantilla incompleta, el entrenador del Real Zaragoza dejó claro las intenciones del club durante estas próximas horas: "Ya lo hemos dicho durante estos días, el mercado está muy complicado para nosotros porque quiero jugadores que tenga la certeza de que me van a mejorar lo que tengo. Podría haber cerrado la plantilla hace 20 días, pero con dudas en los jugadores que hubiera incorporado, como ha pasado en temporadas anteriores. La plantilla está incompleta, necesitamos piezas que nos potencien posiciones y nos cubran vacíos en varias de ellas. Estamos dejándonos el alma para que fructifique, no será por falta de ganas o esfuerzo económico", explicó Víctor.

Por último, el técnico zaragozano pidió cautela al entorno del Real Zaragoza tras el gran comienzo recordando lo sucedido en la 23-24: "Llevo muchos años en el fútbol y hay que aprender de lo ocurrido. Tengamos los pies en el suelo, no caigamos en el fácil elogio. A mí no me va a engañar nadie y espero que la afición no se sienta confundida. El equipo va a competir mucho, tenemos fútbol y hay mucha energía y juventud en el equipo", finalizó.