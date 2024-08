El Zaragoza apura sus opciones para convencer a Marc Cardona

Pudo cerrar el Real Zaragoza con relativa celeridad sus dos primeras apuestas para renovar la pólvora del equipo, Soberón, que estrenó la cascada de fichajes en este verano, y Bazdar, llegado a mediados de julio en una operación que solo se destapó cuando ya estaba más que avanzada, pero no ha tenido la misma suerte con ese tercer ariete que complete terna con Azón, que no va a salir traspasado este verano y con el que no se ha empezado a hablar de su renovación. Las miras apuntan ahora a Marc Cardona, cuya cesión desde Las Palmas se está intentando, aunque de momento ni la llamada de Víctor Fernández, la última hace solo unos días, ha podido convencer al ariete catalán, que por ahora prefiere seguir en Primera, si bien la puerta para su llegada no está cerrada. Ni mucho menos.

Sí lo está ya las de Álex Forés, el primer gran anhelo para cerrar el ataque, con el que también habló Víctor varias veces y por el que apostó más fuerte el Granada, con traspaso incluido, para que el reconocimiento médico tumbara la operación por su lesión de tibia y el Villarreal haya decidido esperar a enero para su salida. Tampoco llegará Adrián Niño, al que Fernando Torres no quiere perder en el Atlético B en Primera RFEF pese a la insistencia del Zaragoza en su cesión. Desde el entorno del jugador se descarta ya de plano su llegada a La Romareda, una opción que el delantero roteño veía con buenos ojos.

También pidió el Zaragoza la cesión de Alberto Marí al Valencia y habló con el jugador, pero Baraja si no llegan refuerzos en su ataque, que no se esperan, no lo va a debilitar y no le abrirá la puerta. Así, Marí ya sabe que, aunque va a ser el cuarto delantero, salvo situación extrañísima no va a salir cedido en los días que restan hasta el viernes.

Kosa, durante las pruebas médicas en QuirónSalud / REAL ZARAGOZA

Kosa pasa las pruebas médicas y hoy llega Enrique Clemente El eslovaco Sebastian Kosa llegó en la noche del domingo a Zaragoza y este lunes pasó el reconocimiento médico en la Clínica QuirónSalud como último paso para su fichaje por cuatro temporadas en virtud del acuerdo de traspaso al que ya se llegó el sábado de forma oficial con el Sparta de Trnava. Así, el defensa estará ya disponible para Víctor en la vuelta a los entrenamientos tras el partido en Cartagena y por supuesto para el choque ante el Mirandés del domingo. Mientras, a Clemente se le espera este martes en Zaragoza para pasar las pruebas médicas y su cesión desde Las Palmas está cerrada. Mañana miércoles se entrenará con el equipo.

Así que, entre vías imposibles, surge la al menos factible de Marc Cardona, que sabe desde hace días del interés del Real Zaragoza y que ha dialogado con Víctor Fernández. Las Palmas prepara un último movimiento en ataque, donde debe sacar a Sory Kaba y Cedric, además de a Marc Cardona, y la intención es fichar a un ariete y que salgan esos tres jugadores en esta recta final del mercado. A Cardona se le ha dicho en el club canario que se cuenta con él, pero también es consciente de que, si se da ese fichaje arriba y con Sandro, Mata y McBurnie, no tendría ninguna opción de jugar. De hecho, solo ha tenido tres minutos en las dos jornadas de Liga disputadas. Si sale, el Zaragoza está muy bien posicionado para optar a su cesión.

El eje, los extremos y el medio

Las dificultades en un mercado de delanteros donde las buenas opciones no sobran corren en paralelo con las que el Real Zaragoza tiene para cerrar el eje de la defensa, donde sigue pendiente de Lekovic, aunque todo apunta a que el Estrella Roja esperará a la vuelta de la previa de la Champions el miércoles para evaluar la necesidad de vender a Djiga al PSV y, si no lo hace, Lekovic, al que el Zaragoza espera desde hace semanas, quiere cedido y el club serbio prefiere traspasar, ganaría enteros para salir. Faltan además dos extremos, con Ares y Nico Serrano, ambos del Athletic como opciones tangibles, y un mediocentro, pero el reloj del mercado se para el viernes a las doce de la noche.