El primer gran baile de Samed Bazdar con el Real Zaragoza

Todavía no ha marcado, pero tampoco le ha hecho falta para ilusionar al zaragocismo, además con razones de peso. Ya apuntó maneras en el estreno liguero ante el Cádiz y su partido en Cartagonova, en especial su segunda parte, habla a las claras de que con Samed Bazdar el Real Zaragoza ha incorporado un atacante de muchos quilates.

Porque en este deporte hay jugadores de fútbol y luego están los futbolistas. Bazdar, por lo visto en este inicio, claramente está en el segundo grupo. Porque hay virtudes que se tienen o no se tienen, no se pueden tratar de aparentar y en muchas ocasiones tampoco se pueden desarrollar. Es algo innato, algo que vale mucho dinero y quizá es por ello por lo que el Real Zaragoza ha decidido apostar tan fuerte por el serbio cuando todavía es un chico joven por explotar.

Porque, para bien o para mal, Samed Bazdar ha aterrizado en la capital aragonesa con la mochila de ser el fichaje más caro del club en esta ya larga travesía por Segunda División. De momento la propiedad ha desembolsado 1,5 millones por el 50% del pase del jugador y, en diciembre, podrá hacer lo propio por la otra mitad. Cantidad que las variables podrían elevar hasta 3,5 millones, cifra que puede pasar de ser una losa a resultar una ganga de segura revalorización si el delantero sigue protagonizando actuaciones como la de Cartagena.

Su última media hora fue un recital de fundamentos y la chispa que inició la remontada zaragocista, misión que luego culminaron los canteranos. Mucho tuvo que ver la entrada de uno de ellos, la de Iván Azón, que permitió a Bazdar librarse del trabajo sucio y de la braga con los centrales para retrasar su posición diez o quince metros en el campo y, lo más importante, para ver el fútbol de cara. Es ahí donde el serbio demostró ser un futbolista verdaderamente diferencial y, si es capaz de mantener ese nivel, convertirse en uno de los mejores futbolistas que han pasado por La Romareda en la última década.

El serbio mostró una habilidad y una capacidad de regate sorprendente para un jugador de su altura. Los movimientos de Bazdar, además de vistosos y repletos de finura y calidad, fueron muy efectivos. Dos asistencias suyas provocaron las dos grandes ocasiones que Azón no logró materializar y el serbio fue el hombre más activo incluso en la elaboración del juego. El paso atrás sobre el césped le sentó tan bien a Bazdar que, aunque Víctor le haya utilizado como referencia en los dos primeros duelos, parece evidente que sus cualidades lucen mucho más cuando tiene un compañero por delante.

La definición

Una de las mejores noticias que deja el buen rendimiento de Bazdar es la constatación de lo rápido, y bien, que se está aclimatando el serbio a su nuevo equipo y, por ende, al fútbol español. El de la adaptación era uno de los problemas que los que le conocían antes de que se anunciara su fichaje por el Zaragoza pensaban que podía tener. Dando grandes pasos en ese aspecto, Obradovic y Popovic, Vasiljevic, compatriotas suyos, ya aseguraban a este diario que, aunque a Bazdar le falta «hacerse todavía más en algunos aspectos, es un chico diferente y con talento».

En el debe del atacante, aunque quizá es pronto para juzgarle, queda la definición. Ocasiones ha tenido Bazdar para estrenarse como goleador con la camiseta del Real Zaragoza. Tanto en Cádiz como en Cartagena el balcánico falló oportunidades francas en los que el delantero realizó remates demasiado tímidos con los que no logró mandar el balón a la red. Afortunadamente, el acierto de cara a puerta es algo que sí que se puede trabajar y mejorar. En cambio, la clase de Samed Bazdar, de la que está ya dejando los primeros destellos en el Real Zaragoza, es algo que no se puede enseñar si no se posee. Y al joven serbio se le cae de los bolsillos.