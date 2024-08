Últimas 72 horas de mercado: órdago final del Zaragoza en el verano del riesgo

Lo que tiene que llegar al Real Zaragoza parece sabido por todos. Lo que tiene que salir, también. Sin embargo, siguen pasando los días y lo que se pensaba que iba a ser una última semana frenética va a pasar a ser unas últimas 72 horas directamente de locura. El riesgo con el que la propiedad, en consenso con Juan Carlos Cordero y Víctor Fernández, ha decidido acudir este verano al mercado va a provocar una situación pocas veces vividas en el seno zaragocista.

Porque es habitual, y cada año más, que pueda incorporarse algún jugador sobre la bocina. Cada periodo estival las negociaciones se atrasan más y el fluir de las operaciones es más lento, pero lo cierto es que, si nada ha fallado en los planes del club, en los últimos tres días va a llegar una buena cuota de porcentaje de la plantilla. Además, según lo ha anunciado, no van a ser futbolistas de relleno, más bien lo contrario, motivo por el que los nervios y la incertidumbre se incrementan cada minuto que pasa y no se confirman novedades.

Por si fuera poco lo que está por venir, la dirección deportiva tiene que tener un ojo también en el apartado de salidas, en donde hay algunas más encarriladas que otras. Este enrevesado panorama aboca al Real Zaragoza a tener que cerrar en torno a siete-diez operaciones antes de que el viernes el mercado baje el telón.

Los deseos

Un central más, además del anunciado Clemente, un mediocentro físico, dos atacantes de banda y un delantero. Eso es lo que le falta a Víctor Fernández para completar una plantilla que ahora mismo, y a pesar del inmaculado inicio de su equipo, define como «incompleta». Eso sí, poseedor, lógicamente, de una mayor información, el técnico zaragocista advirtió de que el proceso iba a ser «largo y complicado». «Los objetivos los tenemos claros y veremos hasta dónde somos capaces», remataba Víctor, que no dudaba en reconocer su estrés.

Mucho está dulcificando la espera el 6 de 6 en la clasificación y el liderato del Real Zaragoza, pero el tiempo, ahora sí, se agota y en pocas horas se desvelará la altura de miras y la envergadura del nuevo proyecto del club. La única meta está clara, el ascenso. Falta por ver cuáles son los últimos mimbres que acerquen al Zaragoza al ansiado objetivo.

Posición por posición, con la portería ya cerrada, el sueño para completar la defensa sigue siendo Stefan Lekovic a pesar del recelo que ha mostrado todo el verano su club, el Estrella Roja de Belgrado, para su salida. La situación parece estancada desde hace un tiempo, aunque el Real Zaragoza se resiste a abandonar la idea de que el central serbio no acabe aterrizando en la capital aragonesa y va a realizar una última intentona por el futbolista, subiendo la oferta de 250.000 euros netos (medio millón bruto) por su cesión. Lekovic, que ha hablado con Víctor Fernández y Juan Carlos Cordero, está dispuesto a venir y la clave para posibilitar su llegada estará en cómo se mueva el Estrella Roja en el mercado en estos últimos días.

Extremos y salidas

En el apartado ofensivo, Adu Ares es uno de los deseados. El futbolista responde a ese perfil de extremo diestro, joven, con hambre y con capacidad de desborde y regate que tanto gusta a Víctor Fernández. Aunque su salida del Athletic de Bilbao tampoco parece sencilla. Ares, ante las bajas de los vascos, incluso jugó 25 minutos en el duelo de la segunda jornada ante el Barcelona. La dirección deportiva zaragocista también le ha preguntado al Athletic por la situación de Nico Serrano.

Para rematar la delantera, y acompañar a Bazdar, Azón y Soberón, el Real Zaragoza sigue insistiendo en Marc Cardona, aunque el futbolista no parece muy por la labor de salir de Las Palmas a pesar de la insistencia de Víctor Fernández. Consciente de las dificultades, el técnico aseguró que «estaría muy feliz si llega el 70% de lo que buscamos». Conforme van pasando los días, cada vez se entiende mejor el mantra que no se ha cansado de repetir Víctor: «Lo importante no es cuándo lleguen sino el quién». Y en esas sigue instalado el Zaragoza.

Sin tiempo que perder, las seguras salidas de Sabin Merino, Jair y Baselga podrían no ser las únicas con Bermejo, Nieto o Lecoeuche como nombres que podrían decir adiós al club en unas últimas 72 horas en las que puede pasar casi de todo.