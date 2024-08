Clemente: "No hay mayor prueba de mi zaragocismo que estar aquí, es el club de mi vida"

Enrique Clemente luce una sonrisa de oreja a oreja que pregona a los cuatro vientos la alegría de un futbolista que vuelve a casa, donde empezó todo. Su cesión desde Las Palmas, sin embargo, no ha sido bien acogida por parte de la afición, que le recrimina un exceso de furor en la celebración del gol de su compañero en el Racing de Ferrol Álvaro el curso pasado en La Romareda. “No hay mayor prueba de zaragocismo que estar aquí. Si no fuera zaragocista no habría venido. He sido profesional y he competido como tal, pero siento y sé lo que es el Zaragoza, el club de mi vida, y tengo muchas ganas de volver a vestir esa camiseta con la que más cosas he sentido y vivido”, asevera el canterano.

En su presentación oficial, el zaguero, “petición expresa de Víctor”, como confirmó Cordero, regresa de forma algo inesperada también para él. “Era inimaginable poder estar aquí. Lo que más ilusión me hace es volver a vestir esta camiseta y es cierto que cuando inicias otro camino no sabes si volverás, pero estoy encantado. Lo primero que hice cuando supe del interés fue sonreír”, afirma el zaragozano, que vuelve “por dos motivos principales: porque ningún club está por encima del Zaragoza y por Víctor, que fue el que me hizo debutar y quien me ha dado su confianza. Los dos somos ambiciosos y vemos el fútbol de forma parecida. Estoy muy contento de volver a encontrarme con él”, indica.

Llega el aragonés cedido sin opción de compra por parte de una

En imágenes | Clemente, Kosa y Vital se presentan como jugadores del Real Zaragoza / Laura Trives

UD Las Palmas con la que ya logró el ascenso a Primera. “Ojalá sea una especie de amuleto. Este club debe aspirar siempre a lo máximo y estamos ante un proyecto ilusionante. He vivido un ascenso y es algo muy grande, pero no imagino cómo sería vivirlo aquí”, expone el defensa, que regresa “más defensa que antes” como producto de su evolución físico en estos cuatro años que hace desde que se marchó. “He ido ganando peso y masa muscular y eso lo noto en los duelos. Antes los afrontaba con menos confianza, pero ahora me siento más cómodo” y reconoce que su polivalencia a la hora de poder jugar también como lateral izquierdo ha sido determinante para su fichaje. “He jugado más partidos como central, pero con Víctor y en Las Palmas también jugué de lateral. Esa polivalencia es importante para ellos, pero jugaré donde quiera el míster con el único objetivo de ayudar al equipo. Puede ser un gran año”.