Cordero: "La idea es esperar a esas primeras opciones que llevamos trabajadas desde hace tiempo"

A poco más de dos días para el cierre de uno de los mercados más complejos de su trayectoria deportiva, Juan Carlos Cordero asegura afrontar la recta final “tranquilo” y “satisfecho” del trabajo realizado hasta ahora, pero con la determinación de que aún queda mucho por hacer. El director deportivo renuncia a cuantificar la cantidad de refuerzos que todavía han de llegar para sumarse a los once ya acometidos, pero reconoce que, tras la llegada de tres centrales, la prioridad ahora es poblar los extremos. “Faltan efectivos en la parte ofensiva, sobre todo en segunda línea y jugadores ambidiestros que puedan actuar en ambos lados”, ha indicado tras presentar oficialmente a Clemente, Kosa y Vital.

Pero, aunque la prioridad está clara, Cordero no pierde de vista cualquier otra opción que depare el mercado. También en el centro de la defensa, donde deja claro que “estamos completos en número, pero no en nombres” en clara referencia a la próxima salida de Jair y a la esperada llegada del añorado Lekovic, al que se sigue esperando. “Nuestra idea es esperar a esas primeras opciones que tenemos trabajadas desde hace tiempo”, matizó en lo que podría ser otra clara referencia al central serbio.

En imágenes | Clemente, Kosa y Vital se presentan como jugadores del Real Zaragoza / Laura Trives

En todo caso, Cordero afronta la fase final del mercado con la intención de no dejarlo todo para última hora, a pesar de las numerosas operaciones (hasta cinco fichajes posibles y al menos tres salidas) pendientes. “No me gusta llegar a las 11 de la noche del último día. Estoy tranquilo y mi experiencia me dice que no por correr más las cosas salen mejor. Sabemos dónde queremos ir y la idea es darle a Víctor los mejores jugadores posibles y vamos a hacer lo imposible para ello. Los milagros nos cuestan un poco más”, apuntó poco después de asegurar que “todas las partes estamos alineadas para que el mensaje sea el mismo: traer lo que mejore la plantilla”.

En cuanto a las salidas, “la idea hoy sigue siendo alcanzar acuerdos para que los que no cuentan puedan salir” en referencia a Baselga, Sabin Merino y Jair, aunque también Gori podría hacerlo si el club consigue firmar otro mediocentro más físico. “Estamos muy contentos con el nivel que ha mostrado en pretemporada, pero hasta que no se cierre el mercado la opción de que sea cedido sigue abierta”, confirma Cordero, que, en cambio, descarta la salida de Nieto, que ya ha trasladado al club su deseo de formar parte de la plantilla. “Nieto se ha ganado el derecho a seguir recuperándose y estar al máximo nivel con nosotros”, asegura el director deportivo, que deja las renovaciones de Francho, Azón y Marc Aguado para cuando acabe el mercado y que ya respira tranquilo tras la renuncia del Getafe a seguir insistiendo por Liso. “Es un tema terminado. La respuesta del club fue tajante y no había negociación posible. Seguirá con nosotros”.